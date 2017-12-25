菲律賓商場大火37人被困 總統前往現場慰問家屬北京新浪網 (2017-12-25 09:19)
中新網12月25日電 綜合外媒報導，菲律賓南部達沃市一座商場23日早上發生大火，至少37人被困，失蹤者或已全部罹難。消防人員24日找到一具遺體，另有6人獲救後送院治理。曾擔任達沃市長逾20年的總統杜特爾特23日晚深夜前往火災現場，並探望被困者家屬和倖存者。
菲律賓南部重鎮達沃市的一所商場在12月23日上午傳出火警，截至當晚11時，火勢仍未撲滅，火災已經超過13個小時。
據報導，4層高的商場23日早上起火，並冒出濃濃黑煙，位於頂層的美國市場研究公司SSI的24小時客戶服務中心也受到波及，大部分被困者都是中心員工，或因忙於工作，沒有實時發現火災，因此延誤逃生。
達沃市消防部門表示，火源可能是三樓的貨倉，由於商場屬於密封空間，欠缺通風設備，令火勢迅速蔓延，消防員嘗試進入火災現場，但因火勢猛烈和濃煙密布而被迫後撤。
有市民表示，他的一位親戚在客戶服務中心工作，自大火發生后一直失去聯絡，杜特爾特告訴他要做最壞打算，指出在這種情況下無人能生還。
報導稱，菲律賓的防火措施寬鬆，而且執法不嚴，導致當地經常發生致命大火，尤其在實際並無防火安全標準的貧民區。
卡加廷德奧羅港口城鎮的街道已經完全被淹沒，民眾爬到一個摩的上躲避洪水。
另一方面，熱帶風暴「天秤」日前吹襲菲律賓南部，引發水災和山泥傾瀉，死亡人數增至約200人，另有159人失蹤，近7萬人撤離家園，棉蘭老島至少一條村莊被掩埋。
軍人、警方、緊急救護人員和志願者合力搜索生還者和遇難者遺體，以及清理殘骸和修理供電設施。災難應變部門官員指出，不少村民沒聽從當局呼籲離開沿海地區，因而遭洪水沖走。聯合國秘書長古特雷斯表示，聯合國準備好向菲律賓提供援助。
「天秤」24日風速達每小時120公里，並吹向越南，預計25日凌晨登陸越南南部。越南中央防災指導委員會指示各地全力防範，包括將100萬人疏散至安全地方。
責任編輯：李歡
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