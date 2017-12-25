美軍多家重要太空合約商被曝品管缺失 包括SpaceX北京新浪網 (2017-12-25 09:19)
中新網12月25日電 據外媒報導，美國國防部的督察長室列舉出數個美軍重要的太空發射計劃合約商，存有一系列品管缺失，恐導致成本增加或延遲發射。被點名者包括馬斯克(Elon Musk)的太空探索科技公司。此外，在Aerojet Rocketdyne佛羅里達的發動機測試場，發現散落的堅果、螺絲及動物糞便。
據22日公佈的一份審計報告，包括太空探索科技公司(SpaceX)、火箭和飛彈推進系統製造商Aerojet Rocketdyne，以及波音與洛克希德馬丁合資的聯合發射同盟(United Launch Alliance LLC)，共被列出181項「不符」航天工業標準的品管缺失，當中68項屬重大缺失。
製作這項審計報告的是負責政策與監督的副督察長斯通(Randolph Stone)，他在報告中說：「我們發現，ULA、SpaceX和Aerojet Rocketdyne未表現出足夠的品保管理，這恐造成計劃成本增加、延誤發射時程，並增加任務失敗風險。」
不過審計報告並未舉出軍用衛星發射因而受損的具體例子。
五角大樓這份最新審計報告列舉出的問題之一，是在場站內發現許多不該出現的異物，包括在Aerojet Rocketdyne佛羅里達的發動機測試場，發現散落的堅果、螺絲及動物糞便。
ULA被發現21項重大缺失及43項輕微缺失；SpaceX被發現33項重大缺失及42項輕微缺失；Aerojet Rocketdyne則有14項重大缺失，以及28項輕微項目不符標準。
2013年發佈的另一份斯通督導的類似審計報告，是關於F-35隱形戰機，報告顯示洛馬(Lockheed Martin)公司在F-35項目的品管上也有類似問題。
責任編輯：李夏君
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