【環球網報導 記者 朱夢穎】俄羅斯將於2018年3月舉行總統選舉。當地時間12月24日，被視為現任總統普京最大政敵——俄反對派領袖納瓦爾尼向中央提交選舉申請，稱已得到1.5萬個提名，並揚言定會在選舉中勝出。但到目前為止，選舉委員會暫未批准納瓦爾尼參選。

英國《每日電訊報》報導稱，納瓦爾尼在向選舉委員會提交參選申請後向媒體表示：「我們展現了真正的基層民主。全國20個城市數千人上街支持我們，沒有人能夠做到這一點。」他還稱：「現在沒有人能夠挑戰我們有權參加這次選舉的事實，因為我們代表了這麼多人。」

據香港東網消息，俄羅斯全國共有20個城市、數千人上街支持納瓦爾尼參選。其中，在俄羅斯首都莫斯科有700多名支持者在街上高舉納爾瓦尼的肖像。納瓦爾尼在提交申請前表示：「沒有我們的選舉，根本不能算是選舉。」他又自言為支持者感到驕傲，強調自己是代表全俄羅斯的候選人，而且已「準備好勝選」。

根據俄羅斯選舉法，獨立候選人只需獲得500個提名即可參與總統選舉。但委員會較早前指出，納瓦爾尼有犯罪記錄，故不符合參選資格。納瓦爾尼對此揚言。假若自己最終無法參選，將會呼籲支持者杯葛選舉。

《每日電訊報》還提到，俄羅斯現任總統普京曾在新聞發佈會上指出，反對派「不應該在街上製造噪音」。他的此番言論似乎暗指納瓦爾尼的競選集會活動。