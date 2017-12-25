攜1.5萬提名 「普京政敵」納瓦爾尼報名參選總統北京新浪網 (2017-12-25 09:22)
【環球網報導 記者 朱夢穎】俄羅斯將於2018年3月舉行總統選舉。當地時間12月24日，被視為現任總統普京最大政敵——俄反對派領袖納瓦爾尼向中央提交選舉申請，稱已得到1.5萬個提名，並揚言定會在選舉中勝出。但到目前為止，選舉委員會暫未批准納瓦爾尼參選。
英國《每日電訊報》報導稱，納瓦爾尼在向選舉委員會提交參選申請後向媒體表示：「我們展現了真正的基層民主。全國20個城市數千人上街支持我們，沒有人能夠做到這一點。」他還稱：「現在沒有人能夠挑戰我們有權參加這次選舉的事實，因為我們代表了這麼多人。」
據香港東網消息，俄羅斯全國共有20個城市、數千人上街支持納瓦爾尼參選。其中，在俄羅斯首都莫斯科有700多名支持者在街上高舉納爾瓦尼的肖像。納瓦爾尼在提交申請前表示：「沒有我們的選舉，根本不能算是選舉。」他又自言為支持者感到驕傲，強調自己是代表全俄羅斯的候選人，而且已「準備好勝選」。
根據俄羅斯選舉法，獨立候選人只需獲得500個提名即可參與總統選舉。但委員會較早前指出，納瓦爾尼有犯罪記錄，故不符合參選資格。納瓦爾尼對此揚言。假若自己最終無法參選，將會呼籲支持者杯葛選舉。
《每日電訊報》還提到，俄羅斯現任總統普京曾在新聞發佈會上指出，反對派「不應該在街上製造噪音」。他的此番言論似乎暗指納瓦爾尼的競選集會活動。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ACER ES1-111．Acer 筆電 變壓器．acer 筆電 電池．ACER E5-771G-51EA．ACER VN7-591G-79MX．acer 筆電 輕薄．ACER 筆電 5750ZG．ACER e3-111．ACER 筆電電池 4720．ACER 筆電電池 5742．Acer 筆電 10.1吋．acer 筆電 14吋．宏碁 ACER 筆電．ACER 筆電電池 5738．ACER 筆電電池 aspire．ACER 筆電電池．acer 筆電 記憶體 2G．i7 筆電．i7 acer 筆電．acer 筆電 4752g．Acer 筆電 19V 變壓器．asus 14吋 X450JN 筆電．ACER 筆電鍵盤．ACER 筆電變壓器．acer 筆電包．acer 筆電 記憶體．acer 筆電 4720．acer 筆電 D257．筆電 i5．Acer Liquid 皮套
- TEVA 美國-女 Arrowood Lux WP 輕量防水機能休閒鞋 (街頭灰
- ADISI 女Primaloft可拆帽防水透氣保暖外套AJ1621046 (S~2XL
- AS-薩曼莎吧台椅
- Arnold Palmer- L型拉鍊長夾 青春跳色系列-魅力火紅
- 《真心良品》霧島抽屜收納整理箱(2+2)組合
- ic!berlin太陽眼鏡 薄鋼代表作/銀-藍鏡片#RAF S. CHROME
- JILL STUART墨鏡 簡約貓眼/玳瑁-金#JB08002 C02
- 【IHouse】睡美人 親膚靜音正三線硬式獨立筒床墊(單大3.5x6
- FILA KIDS男童保暖風衣外套-黑1JKR-8407-BK
- RADLEY RADLEY SHADOW牛皮浮雕狗狗LOGO對折釦式中夾(酒紅)
菲律賓大火零存活率 杜特爾特視察落淚【北京新浪網】
日本天皇慶生竟默許分裂中國行動【北京新浪網】
女兒男友疑新納粹 父母介入遭槍殺【中央社】
金正恩：大膽果敢作戰 建設強國【中廣新聞網】
暴風雪將襲擊日本北海道等地 政府發佈雪崩預警【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》