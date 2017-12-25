NBA／波神對推特王 新生代優質長人明正面交鋒NOWnews今日新聞 (2017-12-25 09:22)
NBA今年賽季的聖誕大戰，準備了不少精彩的對戰戲碼提供給球迷，除了勇士和雷霆的總冠軍賽組合，以及雷霆火箭的矛盾對決外，由76人對上尼克的比賽也相當令人期待。「推特王」Joel Embiid以及「波神」Kristaps Porzingis兩名新生代長人，將在此役將正面碰撞，誰更技高一籌從勝負就能見分曉。
隨著各隊都在找尋最適合自己的「5小」陣容，能擁有一名高機動性的長人，是大家夢寐以求的目標。而Embiid和Porzingis在今年球季就很好的展示了，內線球員要如何在外線至上的時代打出一片天。
這兩名7呎長人之所以能打出他們的價值，主要是因為他們在防守上有足夠的運動能力來防守對手的擋拆，對於「小打大」的錯位也能有一定的防守威脅。另外在進攻端他們能用身高來懲罰那些為了追求速度而放棄高度的隊伍，這讓他們就像是巨人般難以阻擋。
目前看起來Embiid的成長曲線更佳，因為他的防守能力更好，不過Porzingis在外圍擁有更好的進攻能量，他和Frank Ntilikina之間的Pick & Pop(擋完人後外拉)戰術，很少有球隊能完全限制。
不過在此之前，必須要祈求籃球之神讓兩人當天能健康出賽，他們近期都受到傷病的困擾，仍可能會選擇休戰，而少了這兩名核心球員，可能就會讓聖誕夜失色不少。
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