▲張兆志（左）與嫩妻許允樂感情很好。（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.25）

藝人張兆志與小他13歲的嫩妻許允樂5月20日登記結婚。許允樂20歲因父親肺癌過世，開始扛起養家重責，因過勞甚至嚴重昏倒4次，因為昏倒時，撞擊力道過大，腦中產生血塊，有時會暫時失憶。她哽咽透露，「希望我先走，我連他出差三天兩夜，都覺得怎麼睡得著？等我離開後，希望他再找個伴。」

據《蘋果日報》報導，許允樂在自己的新書《只是想活得漂亮》回憶往事，她表示寫作過程中，張兆志是她最大的精神支柱，她回憶父親那段記憶總是哭，他雖然有嚇到，但沒有出聲干預。提及這段回憶，她哽咽，「爸爸過世，讓當年才20歲的我忽然長大，哥哥那時念研究所、當兵，我出社會工作。」她做過台北市議會助理、實驗室總監、咖啡廳老闆以及品牌行銷。

▲許允樂父親過世後，身兼數職。（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.25）

身兼數職的她相當疲累，連健康也亮了紅燈，最嚴重的一次，是三年前她在議會因長期睡眠不足忽然昏倒，「那時跟助理要去開車，眼前忽然一黑，之後就沒意識了。」送醫後，醫生說撞擊力道太大，導致她腦中有血塊堆積，但因血塊分布零散，無法開刀，只能讓身體自行吸收，導致她偶爾會出現暫時性失憶。