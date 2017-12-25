美財長收到可疑「聖誕禮物」 打開竟是馬糞北京新浪網 (2017-12-25 09:29)
資料圖：美國財政部長姆努欽
【環球網綜合報導】據新加坡《聯合早報》12月24日報導，美國財政部長姆努欽23日收到一份可疑的「聖誕禮物」——不明人士寄給他的一個可疑包裹，一度令人以為是炸彈包裹，但警方拆彈小組派員前來查看，打開后發現包裹里裝的是馬糞。
美國全國廣播公司（NBC）24日報導稱，此事發生在當地時間23日晚。姆努欽在洛杉磯的鄰居收到一個寄給努欽的可疑包裹后報警。
警方隨後趕往現場，打開「禮物」一看，裏面裝的竟然是馬糞，包裹里還附上一張聖誕賀卡。據當地電視台報導，賀卡的內容包括批評美國總統特朗普於12月22日簽署的稅制改革法案。
警方之後封鎖了姆努欽住家一帶的街區。另據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，自姆努欽出任財長以來，洛杉磯警方已多次接到在其住所附近有人進行破壞和可疑車輛的投報。
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