原標題：軍事戰略研究專家詳解——美國重啟登月計劃背後的軍事意圖

美國總統特朗普簽署太空政策指令，要求美國太空總署（NASA）重啟登月計劃。

日前，美國總統特朗普簽署入職以來的首個太空政策指令，要求美國太空總署（NASA）重啟登月計劃。他表示：「這次不會只留下美國國旗與腳印，還要為未來前往火星甚至更遠的太空打下基礎。」

在軍事領域，一度被認為「不靠譜」的特朗普正在一項項兌現其競選時的承諾，與軍事密不可分的太空領域的科研經費也得到增加。

登月工程中很多突破都被應用到軍事領域

國防科技大學國家安全與軍事戰略研究中心王群教授就此對科技日報記者表示，與其他以科學研究為目標的航天活動一樣，雖然登月工程明面上是一項和平利用空間的工程，但不能否認美國提出重返月球計劃，除了背後的科技和經濟動因外，其軍事應用遠景也是吸引他們的原因之一。

歷史上，美國和蘇聯登月工程中的很多突破，都被應用到了軍事領域。

「一個不爭的事實是，在彈道導彈方面，到現在美俄兩國還在吃他們過去登月工程相關技術的『老本』，繼續享受著登月工程帶來的技術『紅利』。」王群說，比如，登月探測器實施的包括近地點和近月點變軌在內的數次變軌所採用的先進技術，就可用於彈道導彈中段和再入段飛行時的大範圍變軌機動，這有利於提高其生存能力和突防概率。蘇聯和俄羅斯正是利用了這些技術，才使其戰略彈道導彈突防技術世界領先，敢於聲稱「美國現役的任何反導系統都無法對其有效攔截」。

地球到月球的距離約38萬千米，登月飛行器在如此漫長的飛行過程中，要面對眾多複雜空間環境的影響。記者粗略統計了一下，登月飛行器至少要受到等離子體、高能粒子、太陽輻射等空間環境的影響。飛行器表面及介質材料還會發生靜電電荷的積累、泄放，產生放電過程，可能對儀器造成干擾和損傷，影響航天器的正常運行。同時，登月後還要長時間在月球上異常嚴酷的環境中工作。

「重返月球，美國太空總署無疑要對這些問題進行更深入的研究和解決，而這些技術如果轉移到目前各類軍用航天器上，如衛星和空天飛機等，無疑將極大地改善和提升它們的發射與應用水平和效能。」王群說，據考察，美國偵察衛星從最初的回收型發展到目前的無線電傳輸型，登月工程所利用的深空探測和通信技術功不可沒。

月球環境有利開展特殊軍用材料研製

記者了解到，美國太空總署和歐洲空間局日前也召開會議，研討在月球軌道上建造一個「前哨基地」的計劃，從而為未來的載人深空飛行任務提供幫助。

「毫無疑問，這樣的科研計劃將極大地促進整個人類和平利用太空。但誰又能肯定未來它們不被用於與軍事有關的研究項目呢？」王群表示，比如，月球上特殊的環境非常有利於開展地球上不容易或不能進行的武器試驗、軍用技術開發和特殊軍用材料的研製，且能根據需要隨時採集到地球上不存在或稀有的原料，如核聚變用的氦-3，供研究和生產所需。再比如，登月飛行器上使用的重量小、承溫強、強度高、抗輻射、適應性好的新材料，如果能用於武器裝備，就能大幅度提升武器裝備的環境適應、抗打擊和生存能力。

王群特別指出：「任何航天活動或多或少都會透射出一些軍事信息，航天工程的每一個進步，都可能會帶來武器裝備的重大突破，從而對軍事應用產生重大影響。我們只能寄希望於這些可能會用在軍事上的技術能對維護和平產生積極的意義。」