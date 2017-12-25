美國土安全部：賓夕法尼亞州系列襲警事件為恐襲北京新浪網 (2017-12-25 09:04)
原標題：美國土安全部：賓夕法尼亞州系列襲警事件為恐襲
中新網12月25日電 據外媒報導稱，美國國土安全部表示，12月22日賓夕法尼亞州發生的針對執法人員的系列攻擊是恐怖襲擊。
據美媒稱，12月22日，來自埃及的51歲的莫夫提（Ahmen El-Mofty）在哈里斯堡市實施了一系列襲擊。起先他向一名警員多次射擊。半小時后，持有兩把手槍的槍手實施了第二輪襲擊。一名警員受傷。
當地檢察官埃德？馬爾西科表示：「毫無疑問，他的直接目標就是警員。」
美國國土安全部發言人泰勒？霍爾頓表示，該事件是「恐怖襲擊」。他補充稱，莫夫提是依據親屬關係持移民簽證來美的美國公民。
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