中新網12月25日電 據香港《文匯報》報導，受突然增強的強烈低氣壓和冷鋒影響，日本北海道和東北地區預計於本月25日起一連四日出現暴風雪，日本氣象廳24日發出警告，呼籲當地民眾小心大雪和雪崩。

資料圖：此前，受強冷空氣影響，日本北海道地區遭遇罕見暴風雪天氣，部分地區積雪厚度已超過2米。

據日本氣象廳表示，一股低氣壓24日清晨在朝鮮半島一帶形成，迅速增強並移向日本海方向，預料在今日會通過北海道，加上另一股由太平洋移向日本東北的低氣壓，兩者將於今晚在鄂霍次克海結合成一股更大的「炸彈低氣壓」。

受這股超強低氣壓影響，日本氣象廳預計26日日本北部上空5000米的氣溫會降至攝氏零下36度，為周邊地區帶來暴風雪。

不過日本氣象廳也警告稱，來自南面的暖空氣將於26日下午北上，預計會令東北地區氣溫上升，屆時部分積雪可能提前融化，或會造成雪崩。

另外，韓國西部近兩日也出現惡劣天氣，仁川國際機場前日起大霧久久不散，截至昨日已有多達900多班航班延誤或取消，大批乘客滯留。機場營運商緊急派120名職員到場協助安撫乘客，部分乘客不滿機場方面沒有解釋情況，不少乘客更要留在機場過夜。

受大霧影響，仁川機場23日早上發出能見度不足400米警報，之後能見度一度降至只有50米，雖然情況其後好轉，但近日機場能見度再降至400米以下。