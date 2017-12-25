喜事變喪事！奈及利亞車禍致11名伴娘身亡 或為超速所致北京新浪網 (2017-12-25 09:08)
【環球網報導 記者 田瑞哲】據新加坡《聯合早報》12月24日報導，奈及利亞西北部卡諾（Kano）發生一起嚴重車禍，11名伴娘乘坐的迎親車失控撞向大道收費站，其中8人當場喪命，另外3人送院后不治身亡。
當地聯邦道路安全局發言人卡比爾24日指出，這起致命車禍發生在23日晚上，當時伴娘們正要陪一對新人回家，出事車子不知何故失控，當場斷成兩截。另據交警說，車上另有3名伴娘和一名男司機受傷入院。初步調查顯示，這起車禍是超速所致。
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