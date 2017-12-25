有的人當天氣一下雨，或溫度下降，膝蓋舊傷就會隱隱作疼，而有「天氣一下雨，膝蓋最先知道」的說法。除此之外，還有的人在「天氣變壞之前，頭就開始痛，而且痛到工作、家事都做不了。」不少人都曾經有過類似的經驗，日本醫學博士稱之為「天氣痛」，而緩解天氣痛的方法，就是要鍛鍊出不輸給天氣痛的身體，包括飲食與運動，至於該怎麼吃？怎麼動？以下將一一破解。

「天氣痛」與自律神經失調有關

在日本最早創設獨一無二的「天氣痛」專科門診的是日本醫學博士佐藤純，他表示，應該有很多人對「天氣痛」這個名詞感到陌生，其實醫療現場很早以前就有「氣象病」的說法，指的就是既有的宿疾隨氣候改變而惡化的狀態。大約從5年前開始，他特別將氣象病當中，因為天氣不好影響情緒起伏，進而讓人感到不安、憂鬱，以及疼痛等與心理有關的症狀，命名為「天氣痛」。

佐藤純醫師經過多年實驗，發現人的內耳裡有「氣壓偵測器」，無論是冷天、熱天、下雨天、颱風天或梅雨季，一旦天氣產生變化，氣壓、溫度、濕度有高低差異時，大腦就會感受到壓力，進而刺激自律神經使其亢奮失調，造成身體原有的慢性痛如關節痠痛、偏頭痛、頭暈、舊傷，以及氣喘、心臟病、憂鬱症等惡化，甚至疲倦、心情鬱悶。

天氣痛病症多：頭痛、頸部疼痛、.暈眩等

他曾經於1980年代即開始全心投入交感神經的研究，並以疼痛為專科進行診療工作，探究包含急性、慢性疼痛在內的各種疼痛的機轉。在為患者診治的過程中，逐漸發現因自律神經失調所引發的疼痛及症狀，和一部分天氣變化與身體反應的說法頗為雷同。於是，他將這些與氣象變化有關的身體不適，定義為「天氣痛」。

透過正確的吃早餐、泡澡的水溫隨著季節改變、維持良好睡眠等，養成這些正確的生活習慣，都是照顧好自律神經的基礎。

常見的天氣痛病症包括：頭痛、頸部疼痛、.暈眩、梅尼爾氏症、耳部的疾病、氣喘、類風濕性關節炎、曾經外傷及神經痛、更年期障礙、.憂鬱症、精神官能症（精神神經症）、.失智症周邊症狀的惡化。

佐藤純在其新書《都是自律神經惹的禍疼痛篇：自律神經失調，天氣變化就容易病痛》中表示，其實不僅是因天氣變化引起的「天氣痛」，還有的人每到春、秋兩季、梅雨等季節交替的時候，抵抗力就變弱，或是常坐在辦公桌前，有駝背的傾向，搭乘交通工具容易暈車、暈船、暈機，以及很容易感受到壓力等，以上症狀只要其中有一種，那麼，就要小心，你可能已經是「自律神經失調」的預備軍，有朝一日，恐怕終將成為「自律神經失調症」的一員。

照顧好自律神經：泡溫熱水澡、良好睡眠

佐藤純提醒，透過正確的吃早餐、泡澡的水溫隨著季節改變、維持良好睡眠等，養成這些正確的生活習慣，都是照顧好自律神經的基礎。他推薦一個簡單的冬天洗澡法，就是在浴缸裡放點溫熱的洗澡水，大概攝氏40度左右，泡到臉上開始流汗為止。在冬季常泡澡流汗，可增加身體散熱的機會，身體也會因排汗而適當調節體溫，將自律神經調整好，就能輕鬆對抗季節環境變化，而只要讓自律神經能跟上季節變化，也就能抵抗許多不明原因的毛病。

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