還原李明哲專題（中央社記者周慧盈台北25日電）大學是政治社會化的養成與定型期，在大學友人眼裡，李明哲因身為獨子且無經濟後顧之憂，除個性直來直往、不拘小節外，還可感受到他對自由民主理念已自成觀點。



李明哲就讀的是中國文化大學哲學系，當同儕在課餘之際，多忙著打工補貼高額學費與生活費時，李的父母均為外省籍且家庭經濟小康，加上是家中獨子，李明哲讀書並無太多的經濟後顧之憂。



正因無經濟壓力，不具名的當年同校友人說，李明哲幾乎將心力都放在實現自己的想法上，不太在乎別人的眼光，且對能啟發自由民主理念的活動十分感興趣。



若由社團經歷看，李明哲堪稱十分豐富且積極性十足。這位大學友人說，早在大一時，李明哲就參加新黨青年軍的活動、在裡頭幫忙，選擇新黨或許跟父母親的政治意識形態有關。



此後，民進黨開始往大學校園內扎根培養生力軍，又可在黨部的青年營隊看見李明哲身影。對於「由黃跳綠」，這位友人認為，大學時代的李明哲，更多是出於好奇而參加這些活動，但也經過「實踐」，逐漸形成自己對自由民主的想法。



除了政治活動，李明哲對社會運動也十分感興趣。李明哲的妻子李凈瑜當時就讀文大勞工系，當年兩人就共同參加反高學費運動，還在校內參與「文大進步青年社」的創立。



隨著參與政治活動的多樣性經驗累積，這位大學友人回憶說，你會發現李明哲對於政治、自由、民主等理念，開始有一套自己的思考體系，而且頗具說服力，「學哲學的嘛！」



大學畢業後，李明哲選擇了民進黨，參加培養生力軍的活動，後借調至當時勞委會主委辦公室；2003年任民進黨社會發展部專員；2014年1月任新台灣文化基金會專員；2015年至2016年1月擔任非政府組織「人權公約施行監督聯盟」志工；直到民辦台北市文山社區大學學程經理，負責規劃課程。



對於李明哲近年來關注中國大陸人權和民主運動，且會寄書讓大陸朋友了解台灣的民主發展歷程。這位大學友人說，他知道後曾提醒李明哲要謹慎行事，沒想到最後還是出事。



看著昔日這位大嗓門、個性不計較、直來直往，且超級不拘小節也不注重外表的老友，以被告身分出現在岳陽中級人民法院的直播畫面裡，這位友人說，「這是我認識他以來，穿得最整齊的一次」。



而更令這位大學友人想不透的是，「李明哲要去中國大陸發展民主的原因或理由，大家都知道風險很高，但他還是要去，我真想不出理由。」1061225