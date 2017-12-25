(健康醫療網/記者林怡亭報導)

現代人長時間使用3C產品，導致眼睛乾澀的問題相當嚴重，多數人常常自行到藥局購買藥品點用；但是，人工淚液和眼藥水的品牌眾多，至於有乾眼症狀的你，用對了嗎？



誤用眼藥水 易使角膜損傷

一名年約26歲的小玲(化名)，原本只有輕微的乾眼症狀，因自認不嚴重，因此未多加理會。年輕愛美的她喜歡配戴瞳孔放大片，就更加劇乾眼症狀，時常覺得眼睛有異物感，於是自行購買眼藥水使用，沒想到竟導致角膜損傷。眼科診所李怡萱醫師說明，若眼睛出現乾澀卻使用非緩解乾眼症的產品，容易造成角膜受損，所幸，小玲在接受治療並透過無防腐劑人工淚液、消炎眼藥水輔助下，眼睛不適的症狀已獲得改善。

眼藥水長期使用 恐造成眼睛負擔

李怡萱醫師表示，人工淚液和眼藥水不同，主要含有水份、保濕劑、增稠劑，有一些罐裝人工淚液還含有防腐劑，而坊間可以買到的非處方眼藥水，可能含有血管收縮劑或類固醇，雖然可以暫時緩解乾眼症狀，但是長期使用會造成眼睛的負擔，反而傷害眼睛。另一種處方用的眼藥水則需由醫師開立使用，主要是消炎、殺菌與止癢，也不是用來緩解乾眼症狀的產品，而且必須搭配醫師療程使用。

多元的人工淚液 可適用於嚴重程度不同的乾眼症族群

人工淚液的種類和劑型較多，種類包括有無含防腐劑、單純補充水份、增加補充油等，劑型則有藥水和凝膠兩種，眼科診所何一滔醫師說明，多元化的人工淚液因應不同嚴重程度的乾眼症使用，人工淚液最大的目的是緩解眼睛乾澀與異物感，預防眼睛太乾而引發的角膜破皮，且乾眼症是屬於慢性疾病，需長期控制，因此可透過人工淚液緩解乾眼症狀。

讓眼睛充分休息 才是護眼好方法

何一滔醫師呼籲，眼睛若出現乾澀、異物感等徵兆，須尋求專業眼科醫師的協助與診斷，才能對症下藥，切勿自行購買藥物使用，避免讓眼睛承受更大的傷害。除此之外，若長時間處於冷氣房中，可於桌面上放置一杯水，藉以減少眼睛水分的蒸發，而使用3C產品時，專注用眼每20分鐘須暫時休息，並記得多眨眼睛，當眼睛獲得足夠的休息，才是真正的護眼好方法！













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