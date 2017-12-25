還原李明哲專題（中央社台北25日電）台灣非政府組織工作者李明哲遭中國大陸以顛覆國家政權罪逮捕，並判處有期徒刑5年。在整起事件之外，私底下的李明哲，究竟是個什麼模樣的人物？在紛亂的訊息中，外界所知有限。



中央社今天起推出「還原李明哲」專題，試圖從大學友人、政治同道以及同事的眼裡，勾勒出您所不理解的李明哲面貌，他的政治立場色彩、對自由民主理念的堅持與實踐性，乃至對中國的情懷，在當下台灣明顯非主流且另類。



25日首篇「友人談李明哲：不拘小節自有思想體系」。在大學友人眼裡，李明哲對民主政治的熱情早已萌發，參與政黨活動是理念與實踐的碰撞檢驗，也可看出他對落實或推展民主理念的熱情。



26日：「由黃轉綠 李明哲胸懷自由民主中國夢」。在昔日師長、政治同道友人的眼裡，李明哲對民主政治理念懷有超人般的堅持，他的「自由民主中國夢」立場，實際上不見容於當前兩岸。



27日：「李明哲中國低調推民主 社大同事皆不知」。身為同事的文山社大校長與同事們，並不知道李明哲在中國大陸介紹民主理念，可看出他對理念的堅持，以及對處理敏感議題不願殃及他人的細膩貼心。



28日：「邱伊翎：不明白陸方為何挑李明哲」。在台灣人權工作者眼裡，李明哲對推廣自由民主的政治熱情與行動力、令人驚嘆，但兩岸言論尺度差異，勢必讓非政府組織交流出現寒蟬效應。



29日：「陸律師看李明哲案：他做了什麼」。民主理念推廣到中國大陸會變成「顛覆國家政權」，本文透過大陸律師的角度，來檢視中共的政治紅線在哪裡。



最有資格描繪李明哲性格的人，是一路為他聲援奔走的妻子李凈瑜。不過，也許有種種考量，她婉拒受訪，選擇靜待聲援及行動的時機。



靜待的時刻，相信也是可用來檢視李明哲這個人及他理念的時刻。1061225