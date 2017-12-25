【環球網報導 記者 馬麗】中日兩國政府和民間企業探討環保領域合作的「中日節能環保綜合論壇」12月24日在日本東京舉行。雙方簽署了大氣污染、下水處理對策等以民間為中心的23個合作項目的協議文件。

據日本共同社報導，此次論壇約有900人參加。日本經濟產業相世耕弘成致辭稱，「節能和環保是最有潛力的合作領域。期待日中合作進一步深化」。環境相中川雅治指出明年是《中日和平友好條約》締結40周年，呼籲有必要加強合作。

中方則表示希望積極推進對話，力爭實現考慮到環保問題的高質量的經濟增長。

達成協議的23個項目包括導入工廠廢氣清潔設備、以及在煤炭火力發電站環保對策、下水處理技術方面進行合作等。

該論壇2006年首次東京舉行，今年是第十一屆。除了曾於2013年中斷外，每年舉行。