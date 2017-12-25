【樂視汽車確認融資到位 員工收到去年績效獎】據消息人士稱，樂視汽車中國在冬至當天（12月22日）召開一次全員大會。會上，樂視汽車公司COO高景深確認了美國FF融資到位的消息，並表示資金已陸續到賬，他激勵所有員工拼搏創業，實現戰略目標。在會議結束后，樂視汽車的員工收到了2016年績效獎金。（證券日報）