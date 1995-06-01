呂志成當選衡水市市長(圖|簡歷)北京新浪網 (2017-12-25 09:01)
經濟日報-中國經濟網衡水12月25日綜合報導 據河北「衡水發佈」消息，衡水市第六屆人民代表大會第二次會議於2017年12月23日選舉呂志成為衡水市人民政府市長。
據中國經濟網地方黨政領導人物庫資料顯示，呂志成，1966年12月生，曾任威縣縣委書記，2015年6月榮獲「全國優秀縣委書記」稱號，1個月後出任衡水市委常委、常務副市長。今年9月，呂志成任衡水市委副書記、代市長。
呂志成簡歷
呂志成，男，漢族，1966年12月生，邢台廣宗人，1996年5月入黨，1990年7月參加工作，南開大學金融專業畢業，大學學歷，經濟學碩士。
1986.09-1990.07 南開大學金融專業學習
1990.07-1995.06 中國人民銀行邢台中心支行外匯辦科員
1995.06-1996.03 中國人民銀行平鄉縣支行副行長
1996.03-1996.08 中國人民銀行寧晉縣支行副行長（主持工作）
1996.08-1998.11 中國人民銀行寧晉縣支行行長（其間：1997.04-1998.10 在天津財經學院貨幣銀行學專業研究生進修班學習，獲經濟學碩士學位）
1998.11-2001.02 中國人民銀行邢台中心支行內審科科長
2001.02-2003.04 清河縣副縣長
2003.04-2006.02 清河縣委副書記、紀委書記
2006.02-2006.04 邢台市橋東區委副書記、代區長
2006.04-2011.08 邢台市橋東區委副書記、區長
2011.08-2012.01 威縣縣委副書記、代縣長
2012.01-2013.04 威縣縣委副書記、縣長
2013.04-2015.07 威縣縣委書記
2015.07-2015.08 衡水市委常委、市政府副市長（分工政府常務工作）
2015.08-2016.11 衡水市委常委，市政府副市長（分工政府常務工作）、黨組副書記
2016.11-2017.09 衡水市委常委，副市長（分工政府常務工作）、市政府黨組副書記，衡水高新技術產業開發區黨工委書記（兼）
2017.09-2017.12 衡水市委副書記，副市長、代理市長、市政府黨組書記，衡水高新技術產業開發區黨工委書記（兼）
2017.12- 衡水市委副書記，市政府市長、黨組書記，衡水高新技術產業開發區黨工委書記（兼）
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