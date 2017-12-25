？ ？ 2017年12月24日，河北邯鄲，全國空中藝術邀請賽舉行，來自北京、浙江、山東、陝西、湖北、廣東、山西、河南、河北、甘肅等地的近百名選手參加了比賽。比賽項目分為鋼管舞、空中綢緞、空中吊環、空中傘吊、空中椅吊、空中魔方、空中漁網等比賽，參賽選手們在空中完美展現人體力與美。郝群英/攝

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