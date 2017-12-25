來源：經濟導報

日前，陸家嘴信託有限公司（下稱「陸家嘴信託」）因內控管理不到位遭青島銀監局罰款40萬元。而經濟導報記者注意到，這並非監管層首次對陸家嘴信託提出內控問題。

而與陸家嘴信託同日被披露罰單的還有平安信託有限責任公司（下稱「平安信託」）等4家信託公司。罰單多，被查處的涉事公司也增多，2017金融強監管態勢同樣也蔓延到信託行業。更嚴峻的是，監管新規的相機落地將對信託業目前業務有實質性約束，行業陣痛將至。

年報披露內控有問題

罰單青銀監罰決字〔2017〕10號顯示，陸家嘴信託的主要違法違規事實為「內控管理不到位，違反審慎經營規則辦理信託業務」。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條，青島銀監局對其作出罰款40萬元的行政處罰決定。

根據公司官網披露，陸家嘴信託是上海陸家嘴金融發展有限公司（下稱「陸家嘴金融」）控股的信託機構，2012年2月經銀監會批准重新登記，公司註冊地位於青島，管理總部位於上海，並在北京、杭州、蘇州、濟南、鄭州、昆明、無錫等多個重點城市設立業務分部。2014年12月，經銀監會批准，陸家嘴信託註冊資本金增加至30億元。

經濟導報記者查閱年報發現，2016 年陸家嘴信託實現凈利潤5.24億元。 雖然年報中的2016年「公司及其董事、監事和高級管理人員受到處罰的情況 」顯示「未發生」，但緊隨其後的「銀監會及其派出機構檢查意見的整改情況」一欄如是表述：「2016年9月下旬至10月底，青島銀監局對公司實施現場檢查並下發《現場檢查意見書》（青銀監意[2016]26號）。根據青島銀監局在公司治理、內部控制、固有業務、信託業務、關聯交易等方面提出的檢查意見，公司向青島銀監局提交了整改報告並進行了相應整改。」

雖然青島銀監局12月1日對陸家嘴信託作出的最新處罰並未標明其違法事由發生的時間，但綜上所述，陸家嘴信託的確存在內控不到位的情況，且該違法行為由來已久，雖進行相應整改，仍亟待整治公司治理的「頑疾」。

今年變更董事長

不過，陸家嘴信託今年受業界矚目的並非業務本身，而是高管違紀事件。

其實，從今年監管層披露的罰單以及監管函可以看出，金融強監管下，公司治理已然成為信託、保險等金融業的監管重點，而高管違紀的查處則較往年力度更大。

今年7月12日，陸家嘴信託在官網發佈公告，回應媒體詢問關於其董事長常宏失聯一事。陸家嘴信託稱，鑒於公司董事長常宏涉嫌嚴重違紀，目前接受組織審查，不能正常履職。經公司董事會、股東會審議，決定在常宏不能正常履職期間，由公司董事黎作強代為履行公司董事長及法定代表人職權。

本月中旬，陸家嘴信託新任董事長塵埃落定。12月15日，陸家嘴信託對外披露的《關於董事長及法定代表人變更的公告》顯示，經公司第三屆董事會第十八次會議審議通過，並經青島銀監局核准（青銀監復〔2017〕188號），本公司董事長及法定代表人變更為黎作強。以上變更事項也於公告當日完成工商變更登記。

值得留意的是，常宏和黎作強均是持股71.606%的實控人———陸家嘴金融所舉薦的高管。

新規將堵住銀信漏洞

在陸家嘴信託罰單披露的同日，平安信託、國民信託有限公司（下稱「國民信託」）、中國金谷國際信託有限責任公司（下稱「金谷信託」）、上海國際信託有限公司4家公司的相關處罰信息也一同被公佈，因存在違法行為分別被罰款20萬元、20萬元、50萬元、200萬元。

其中，監管部門還責令國民信託、金谷信託對相關直接責任人員給予紀律處分。

據經濟導報記者不完全統計，今年監管層針對信託公司的罰單約20份，查實的違規信託公司超過15家，罰金共計800多萬元。而去年僅不足10家信託公司收監管層罰單。

除了強化監管外，針對信託業務本身，今年多項約束政策相繼出台。繼資管新規徵求意見稿之後，上周末銀信合作新規也落地。

12月22日晚間，銀監會下發《關於規範銀信類業務的通知》銀監發〔2017〕55號（下稱「55號文」），首次明確將銀行表內外資金和收益權同時納入銀信類業務的定義。

對此，銀監會有關部門負責人表示，對銀信合作的再次監管是基於近年來銀信類業務增長較快，其中銀信通道業務佔比較高，存在風險隱患。因此對銀信類，特別是銀信通道業務予以規範。

在業內人士看來，銀信合作新規封堵了銀行繞道信託違規輸血房地產、股市、地方政府融資平台以及產能過剩等限制或禁止領域等，銀信的「抽屜協議」被明令禁止。

「雖然年末信託資產規模仍將保持高增速。但今年以來銀行理財增速放緩、同業負債與同業理財規模收縮，加之資管新規下通道業務體量面臨收縮，增量放緩，而此前迴流利好已兌現，信託規模高增速不可持續。」廣發證券非銀分析師陳福分析，資管新規徵求意見稿各條項對行業當前業務有實質約束，行業或迎陣痛，加速業務轉型，信託公司業績分化將更為顯著。