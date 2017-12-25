調查：67.5%適齡青年被催婚 87%參與者持佛系婚戀觀北京新浪網 (2017-12-25 05:37)
千人調查顯示：67.5%適齡青年被父母或朋友「催婚」
本報訊（中國青年報·中青在線記者 邱晨輝）12月23日，頗受大學生歡迎的高校版「非誠勿擾」——第六屆千人單身聯誼在北京舉行，來自北大、清華等數十所高校千余名學生和北京部分名企白領上演一場「集體相親」。這些參與者大多受過高等教育，他們有知名高校校友，有在校本碩博學生，甚至還有兩名00后的大一新生。
作為活動主辦方的清華大學創業團隊「我想認識你」婚戀平台，還對當天活動參與者進行了一個千人規模的調查，結果發現，67.5%的活動參與者「被父母或者朋友『催婚』『逼婚』」，其中部分活動參與者已經接到春節相親的任務，更有甚者已經連續5年春節「被相親」。
數據顯示，有87.6%的活動參與者秉持「佛系」婚戀觀：一方面伴隨互聯網發展而新興的社交軟體，年輕人越來越容易擺脫「寂寞」；另一方面良好的教育經歷，也讓越來越多的年輕人更加追求自我價值實現，追求愛情本身而非傳統意義婚姻形式。
當天，參與活動的1000多名青年男女中，互聯網從業者佔比35.2%，金融行業從業者佔比28.6%，教育科研行業從業者佔比19.5%。據分析，高強度工作、局限的異性社交圈子成為上述三類行業單身人數多的主要原因。
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