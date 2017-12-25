【國家糧食局：秋糧收購量已達1.1億噸】據經濟日報報導，從國家糧食局獲悉，隨著東北地區玉米、粳稻集中上市，秋糧收購進入高峰期。截至12月20日，主產區各類糧食企業累計收購秋糧已達1.1億噸，占整個收購期預計收購量的六成左右。國家糧食局調控司副司長羅守全表示，今年秋糧市場活躍、購銷兩旺，優質優價的市場理念逐漸形成。各類主體入市積極，收糧、儲糧、用糧意願較強，優質品種供不應求，收購價格穩中有升。