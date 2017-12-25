華誼兄弟超八成利潤依賴投資收益

長江商報消息 兩子公司主營收入大部分來源於明星個人收入，兩年兩度「賣股」增收

來源：長江商報

□本報記者 范維雅

一面是出品的電影《芳華》熱映，一面是警示函的壓力。近日，作為「民營影視第一股」的華誼兄弟（300027.SZ）再次站了在鎂光燈下。

12月20日，由華誼兄弟出品的《芳華》票房突破了4億大關。與此同時，華誼兄弟公告稱，近日收到中國證監會浙江局下發的《關於對華誼兄弟傳媒股份有限公司及相關人員採取出具警示函措施的決定》，因2015年合併報表中未及時披露兩家子公司的收入來源而對華誼兄弟及其總經理兼副董事長王忠磊予以警示。

其最新更新的2015年年度報告的補充說明顯示，兩家子公司的主營收入大部分來源於明星股東的個人收入。

事實上，近年來，華誼兄弟因主營業務凈利潤遠不如投資收益，令投資者及業界人士擔憂。

長江商報記者統計發現，2016、2017年前三季度，華誼兄弟投資收益分別為11.19億元和6.87億元，分別佔了利潤總額的86.88%和82.77%，其中僅僅是對於掌趣科技和子公司廣州銀漢股權的出售就佔據了大部分的投資收益。

針對上述問題，長江商報記者致電華誼兄弟公關部人士，對方表示，不方便接受採訪，具體情況以公司發佈的公告和微信公眾號中披露的內容為準。

信息披露違規遭警示

12月20日晚間，華誼兄弟發佈公告表示，近日收到浙江證監局的警示函，原因系華誼在2017年10月26日才對2015年合併報表範圍內兩家子公司的收入來源進行披露。而華誼公司總經理兼副董事長王忠磊被認為負有主要責任。根據相關規定，浙江證監局決定對華誼兄弟及王忠磊予以警示。

長江商報記者查閱公告后發現，上述兩家未能及時披露收入來源的子公司分別為華誼在2015年完成的兩次收購案中的明星公司：浙江東陽浩瀚影視娛樂有限公司（簡稱東陽浩瀚）和浙江東陽美拉傳媒有限公司（簡稱東陽美拉）。

值得一提的是，兩家標的作為明星公司，其主營收入大部分來源於明星股東的個人收入。

從東陽浩瀚的業績情況來看，2015年，公司藝人李晨個人凈利潤813.9萬元；馮紹峰個人凈利潤832.16萬元；楊穎（Angelababy）個人凈利潤807.58萬元；鄭愷個人凈利潤817.41萬元；杜淳個人凈利潤804.07萬元；陳赫個人凈利潤809.33萬元；東陽浩瀚的公司凈利潤227.39萬元。合計實現凈利潤5111.82萬元。

從東陽美拉的業績情況來看，2015年，東陽美拉實現凈利潤4602.67萬元，收入來源於業務廣告、參加綜藝節目及導演服務。其中包括其股東馮小剛作為編劇、導演、監製、製片、演員、廣告代言人等業務產生的利潤。

華誼兄弟在這份2015年度報告中稱，明星股東自願貢獻所有可以自由支配的收入作為東陽浩瀚業績的一部分。考慮到公司和投資者利益，公司同意接受明星股東個人收入作為其履行業績的一部分。

長江商報記者注意到，華誼兄弟在買入明星公司的同時，也和明星股東之間有著對賭協議。

東陽浩瀚的明星股東承諾期限為5年，2015年度承諾的業績為凈利潤不低於9000萬元，自2016年度起每年增長15%。東陽美拉明星股東的承諾期限也是5年，2016年度承諾的業績目標凈利潤不低於人民幣1億元，自2017年度起每年增長15%。如果承諾目標未完成的部分，需要明星股東自己補足。

投資收益主要來源於出售子公司股權

事實上，經歷了上述風波，資本市場人士對華誼兄弟的主營業務收入的擔憂又開始甚囂塵上。

近兩年，華誼兄弟一直因主營業務凈利潤遠不如投資收益，而受到業內人士的質疑。而從2017年的三季報來看，上述情況並沒有得到太大的改善。

根據華誼兄弟的三季報，其前三季度實現了6.01億元的凈利潤，儘管同比下降了-3.35%，但從利潤金額來看還是較為豐厚的。

然而，長江商報記者查閱其三季報后發現，其扣非凈利潤1.15億元，僅佔了凈利潤總額的19.13%。

事實上，華誼兄弟主營業務收入的下滑自2014年以來就可見端倪。

長江商報記者查閱其財務報表后發現，自2014年以來，華誼兄弟的扣非凈利潤增速就開始放慢，2015年，華誼兄弟實現扣非凈利潤4.72億元，同比減少-12.59%，到了2016年，其扣非凈利潤首次實現虧損，虧損金額達4018.28萬元。

通過進一步查閱其近年來的財務報表后發現，近年來其凈利潤的很大一部分均來自投資收益。

2016年和2017年前三季度，華誼兄弟的稅前利潤總額分別為12.88億元和8.30億元。然而，華誼兄弟的投資收益則分別為11.19億元和6.87億元，分別佔了利潤總額的86.88%和82.77%。

華誼兄弟2016年年報顯示，報告期內，華誼兄弟公司出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份，取得投資收益10.14億元，僅此一筆收入就佔了華誼兄弟當年利潤總額的78.73%。

而今年投資收益主要來源也來自對其子公司股權的出售。在其三季報中，華誼兄弟表示出售控股子公司廣州銀漢科技有限公司的部分股權，為公司帶來良好的投資收益，推助了子公司的良好發展。

長江商報記者查閱其公告發現，此次華誼兄弟將其持有的控股子公司廣州銀漢科技有限公司25.88%的股權轉讓給林芝家興信息科技有限公司和自然人冷美華，扣除相關稅費后的凈收益約為人民幣4.03億元，佔了前三季度利潤總額的近5成。

有業內人士質疑，兩年出售兩家公司股權獲取利潤增收的路程，華誼兄弟還能走多遠？

「實景娛樂」業務迎來收穫期

截至發稿，芳華的票房已達7.58億元。

據相關媒體報導，《芳華》的成本約為1.3億元。假設票房為8億元，出品方可以拿到37%的票房分成，也就是2.96億元。若東陽美拉對該電影項目的運營權為80%，東陽美拉最終的獲得的凈利潤約為1.33億元。

面對東陽美拉今年的業績承諾，馮小剛應該是可以鬆一口氣了，然而，對於華誼兄弟來說，其主營業務收入的突破之路仍舊需要一個較長的過程。

有業內人士認為，單個明星、導演甚至單部電影對於公司業績產生決定性貢獻的可能性正在逐漸消失。

2016年期間，馮小剛導演的作品《我不是潘金蓮》最終票房定格在了4.82億元。按照37%的片方分成款來看，最終包括東陽美拉在內的所有出品方，總計獲得的收益也僅為1.82億元。從2016年的年報中凈利潤9415萬元的數據來看，東陽美拉的出品方佔比並不大。

據其年報，華誼兄弟在2016年上映的影片有《陸垚知馬俐》、《我不是潘金蓮》、《羅曼蒂克消亡史》、《魔獸》、《紐約紐約》、《靈偶契約》、《奔愛》、《搖滾藏獒》，以及2015年度跨年電影《老炮兒》、《尋龍訣》，上述10部影片共實現國內總票房收入約31億元。

若深究每部作品，除了2015年首映的《尋龍訣》外，華誼兄弟在2016年上映的電影中僅《魔獸》的票房達到10億元以上，這一部電影就佔到華誼兄弟2016年總票房的47%。然而，《魔獸》也僅僅是華誼兄弟所參投的海外項目，並未披露具體的投資比例。進入2017年一季度，除了《西遊伏妖篇》有16.57億元的票房外，《少年巴比倫》、《瘋岳撬佳人》兩部電影票房都不夠理想。

對於未來華誼兄弟的主業突破之路，上述人士表示，以公告內容為準。根據華誼兄弟公告顯示，將公司在原有三大業務板塊穩健發展的基礎上，圍繞主營業務加大產業投資力度，加速完善大娛樂生態布局。

值得一提的是，王忠磊前不久曾表示，經過六年多的布局，以發展「電影」為初衷的「實景娛樂」業務逐漸成熟，終於將迎來收穫期。未來，「在投資收益外，實景娛樂板塊的收入將至少佔公司主營業務收入的三分之一。

據王忠磊介紹，2011年，華誼兄弟首提發展實景娛樂，目前公司已在全國完成了20個項目的布局，包括電影小鎮、電影世界、電影城和文化城四種產品形態，覆蓋了國內一二三線的主要旅遊城市。