本報記者 王俊丹 上海報導

去年，曾有多位信託人士表達過信託通道業務將受到明確監管的預期，現在，對信託通道的監管大幕正式開啟。

12月22日晚間，銀監會下發《關於規範銀信類業務的通知》銀監發〔2017〕55號（下稱「55號文」），首次明確將銀行表內外資金和收益權同時納入銀信類業務的定義。

銀監會有關部門負責人表示，對銀信合作的再次監管是基於近年來銀信類業務增長較快，其中銀信通道業務佔比較高，存在風險隱患。因此對銀信類，特別是銀信通道業務予以規範。

同時，銀監會也表態，將進一步研究提高信託公司通道業務監管要求的措施辦法。

銀信業務監管範圍擴寬

55號文明確，銀信類業務包括四種模式，銀行表內資金委託、銀行表外資金委託、銀行表內資產（包括財產權）委託、銀行表外資產（包括財產權）委託。

銀信通道業務，是指在銀信類業務中，商業銀行作為委託人設立的資金或財產權信託，信託公司僅作為通道，信託資金或資產的管理、運用和處分均由委託人決定，風險管理責任和因管理不當導致的風險損失全部由委託人承擔的行為。

與原有規定相比，55號文對銀行和信託兩方都提出了新要求：

一是針對商業銀行，要求還原業務實質，不得利用信託通道規避監管要求或實現資產虛假出表，並要對信託公司實施名單制管理。

二是針對信託公司，不得接受委託銀行直接或間接的擔保，不得簽訂抽屜協議，不得為規避監管規定行為提供通道服務。

同時，文件明令禁止銀行通過信託將資金違規投向房地產、地方政府融資平台、股票市場、產能過剩等限制或禁止領域。

銀信業務的具體規模目前沒有明確統計，信託業協會的數據統計中有銀信合作一項，但據了解，該項統計特指信託與銀行理財資金的合作規模。

截至2017年三季度末，該項統計的餘額為5.43萬億，在信託管理資產中佔比22.27%。早在2010年，銀行理財資金與信託的合作規模在信託資產中佔比曾高達60%以上。2010年銀監會72號文對銀信理財合作業務進行規範之後銀信理財合作在信託業務中的佔比一路下滑，2013年以來穩定在25%以下。

銀信理財合作雖然穩定，雙方合作驅動點卻在不斷擴大外延，與監管政策迂迴博弈，以各種路徑將需求與合規底線的平衡術演繹到極致。

重質量的新模式？

真實的銀信合作規模或不僅限於上述。就通道業務而言，業內研究機構以事務管理類信託規模評價信託通道業務，在2017年3季度末規模達13.58萬億，其中銀行是通道業務的主要資金來源。

今年以來金融去槓桿、去通道、去嵌套和監管協同的趨勢逐漸顯現，加之大資管行業統一監管規定即將正式落地，資管產品之間將執行統一標準，銀行借道信託等資管主體規避監管的套利模式將不可持續。

但銀信合作雖始於此，不會止於此。多位信託公司人士看來，銀信業務在未來仍是重點，只是方向需要改變。

55號文中提到，信託公司在銀信類業務中，應轉變發展方式，發揮信託制度優勢，為委託銀行提供實質金融服務，立足信託本源支持實體經濟發展。

「這也是為銀信合作的新模式打開一扇門，即從以信託主要發揮通道職能的重規模的傳統模式轉向銀信雙方共同發揮各自專業能力的重質量的新模式。銀信合作有望在現金管理類信託、量化投資信託、慈善信託和家族信託四個方面取得新突破。」一位信託公司總經理表示。

有信託公司研究部人士認為，銀信合作應更看重資源整合與協同發展。比如信託公司可以利用其資源積累和項目開拓能力，在銀行資金和信託掌握的項目資產之間進行對接，開闢信託主導的業務新戰場。

也有信託公司副總認為，長遠看，對部分銀行通道業務來講，由於受到限制，銀行可能會把項目讓渡給信託公司，由信託主動管理，如此而言信託獲取的報酬和項目來源都將增加，對信託來說也是一個間接利好。

（編輯：楊志錦，如有意見或建議請聯繫：yangzj@21jingji.com）