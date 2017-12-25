首先，簡單看一下過去這兩年的市場行情，大宗商品投資的邏輯是什麼。

因為看過去才會知道未來，不看過去貿然判斷未來是很麻煩的。我們從事的是真金白銀的實戰，真正的交易是相對簡單的，謀定而後動是基本的邏輯。其次，談談產業的趨勢，只要把產業看清楚了，商品走勢才會看得比較清楚。商品無論怎麼折騰，長期看都和產業的趨勢保持一致，實際上產業是要均值回歸的。再次，談談對商品兩大屬性的看法，一個是從商品屬性來分析，一個是從金融屬性怎麼看。最後，從大類資產配置的角度，談談對2018年商品走勢的判斷。

01

復盤

1． 大類資產視角下的大宗商品

我雖然不會下圍棋，但是我特別看重複盤，因為從復盤中能夠看出規律。有的人不喜歡復盤，有些基金經理說，這東西過去就過去了，我們要冷靜，感情不要太豐富。我說可能感情方面是那樣，你的前女友走了以後，就不要理她了。

但是投資不行，投資是離不開復盤的，復盤能復出很多好東西來。不會復盤的人，不知道歷史，也就沒法看未來。

下面進行復盤。分析2010-2017年近8年來可投資的產品的走勢可以發現，在2016年、2017年漲得很好的產品，在2014年、2015年的表現特別差。

我曾經管理過一段時間投資全球的商品基金。當時投資原油，原油一度跌到了26美元，後來漲到了60多美元。我曾經在30多美元就賣掉了原油，因為實在受不了它的跌跌不休。客戶每天找我問，為什麼會這樣？我說賣掉好嗎？賣掉之後跌到26美元，然後價格一把就起來了。後來我從40塊錢開始追，追到50多元后又賣掉了。我相信，幾乎沒有人能有26美元抄底，到60多美元賣掉的神級操作。

看一下大宗商品，股票、債券等近8年來的表現，你會發現真正留給大宗商品的機會並不多。其實從2008年以後，商品就開始走下坡路了，這兩年的大宗興起在我看來是典型的周期復辟。這個詞是當年我在中信建投工作的時候提出來的。

每次周期品漲起來，我們一定要分清楚是周期復興，還是周期復辟。如果是周期復興那就很爽了，如果是周期復辟就很容易被套牢。本次的周期復辟持續的時間比較長，原因有二：一是商品自身補庫存引致的需求提升，二是供給側改革，特別是去產能引發的供給收縮。二者一起用力，大宗的價格自然暴漲。

2． 何以如此——10年的視角

如果拉長一點看近十年來資產的狀態，我們的視野就會相對開闊一些。我的理解是這樣的：從2006年到現在的十多年間經濟走勢分幾個極端。2006-2008年期間是全球化的最高峰，那時候的生產模式很簡單，中國生產，澳大利亞以及巴西提供原材料，美日來消費，也就是窮人生產，富人消費的格局。中國有廉價勞動力，國外有廉價資本，二者一結合非常爽。

之後出問題了，然後市場開始崩潰。崩潰以後，各國都說我不能讓我的需求下來，沒有人會主動壓縮供給。都說不讓我的需求下來，那這怎麼辦？結果自然是各國就競相放錢。美國放，中國也放，理由是維持需求。大家其實是知道光靠放錢是不行的，也開始尋找一些所謂的新興產業。大家也都知道知道舊產業不行了，因為金融危機的核心就是產業的危機。結果到了2016年，美國說我的新產業開始行了，我的錢開始收了。

可是中國發現自己的新興產業還是不行，單純的放錢不僅沒有讓中國的需求穩定，而且還導致了強大的、非常厲害的收入分化和資產泡沫，這揚中影響了中國的經濟穩定。所以到2016年，中國政府意識到不動供給不行了，就開始進行供給側改革，使得供給收縮、供需開始平衡，這才導致了一批黑色系商品的逆襲。2017年，以美國為代表的股市漲的是新興產業，而中國現在很多情況是周期的復辟。

從全球視角看，中國和美國已經踏不上一個步調了。這時候就產生一個問題，到底中國的周期復辟還能夠持續多久？還可能持續一年、兩年。就像鄭智38歲了，在恆大還是主力，他還能踢嗎？能。但是讓他踢國家隊，能進世界杯嗎？幾乎沒有什麼可能。中國足球進入了動能轉換的新時代，鄭智的頂峰已經過去了。

想明白了這一點，中國的大宗商品配置就很簡單。鄭智和梅西、C羅不一樣，人家是全球定價，鄭智是國內定價。梅西在巴塞羅那踢不好，到中國仍然很賺錢。回到商品的討論上來，原油、有色是全球定價的，受益於全球的復甦，他們有機會。煤炭和鋼鐵受制於中國特殊的房地產周期，所以是不一樣的走勢。鄭智就是中國的煤炭、鋼鐵，而原油就是C羅和梅西。這個邏輯很清楚了吧？

02

產業趨勢

1． 產業趨勢：新一輪朱格拉周期呈現技術密集特徵

我們討論基本的產業趨勢。我們研究了美國、日本、韓國與中國這些國家的工業化進程，發現共同他們具有共同的規律。所有的工業化國家都要經過相同的歷程，什麼歷程？首先，它是勞動密集型的，然後是資本密集型，最後一定進入技術密集型階段。所有國家都是這樣的，無一例外。

現在美國已經走完了，日本、韓國都已經走完了，中國正在勞動密集型、資本密集型和技術密集型之間開始轉換，如果轉換得比較慢，大宗商品還有機會，如果轉換得比較快， 大宗就沒有機會了。中國未來一定是向這個方向轉的，除非中國工業化逆轉，不搞工業化。只要搞工業化，就要遵守這個全球的規律。這是一個非常清晰的大趨勢，但是大趨勢不代表明年沒有機會，因為還有節奏的問題。

2． 中國新時代：

（1）尋找新的主導行業

從中國的更具體的現實來看，我們看完十九大報告以後，得出一個清晰的結論。那就是中國政府要帶領中國進入一個新的時代，這實際上是一個新的朱格拉周期的開始。中國這40年來的發展，基本是按照工業化的進程在逐步演化的，在每一個進程中有一個很清晰的主導產業。

什麼是主導產業？主導產業是掙錢多、收入高、就業多、財政收入高的產業。

1980年代，中國搞的是必需消費品，服裝、食品、飲料，以傻子瓜子、秦池為代表。10年以後，中國進入了工業化快速發展的時候，這時候出現了可選消費品的時代，例如長虹、輕騎。1990年代在山東濟南，當時姑娘結婚，沒有人要房子，要也沒有，但是沒有「小木蘭」輕騎是不結婚的，不買彩電是不行的。所以那時候炒股票就炒長虹，沒有別的，輕騎也很火。

後來說這個東西也不行，女孩子也不傻。到了2000年之後，中國的消費進入了一個新的時代，是以房地產為代表，具有資本品屬性的時代。結婚必須要房子，那時候丈母娘就很牛了，你只要聽丈母娘的話，不買房子不結婚就發財了，那些和丈母娘對著乾的，不聽老婆話的男人現在是「油膩的中年男」。現在沒有房子肯定是「油膩」，有錢也不行。為什麼？大的邏輯在這裏，因為上一個十年是中國具有資本屬性主導產業的時代，那一波是真正的「大牛市」，這一波根本無法相比。

前兩天我們部門有一個小夥子很興奮，說我鋼鐵賺了多少錢，我說這算什麼？當年我們那時候才叫賺錢呢！那是五朵金花的時代，那時候北京八達嶺高速上經常有很多橋斷了，為什麼？拉煤的車太多，橋來不及修，都塌了。很多和煤炭車一起走的拉生豬和牛的車，生豬和牛最後都餓死了。那才叫火！這算什麼？這兩年來，你們還覺得煤炭、鋼鐵很火，在我們眼裡根本就不叫什麼。很多年輕人沒見過以前那種特別刺激的場面，現在已經不復存在了。

未來搞什麼？沒有人知道。但是有一個基本的邏輯，是老百姓需要什麼就搞什麼。中國未來的需求在哪裡？十九大報告講得很清楚，我們要搞「美好生活」。美好生活怎麼講？這需要認真研究分析一下美好生活代表的中國未來的需求。未來搞什麼也有一個很清晰的結論，那就是過去的主導產業再也回不來了。

中國現在仍然有酒廠、電視機廠，但是永遠不可能成為主導的行業了。這就和人的初戀是一樣的，過去了就再也回不來了。你們有時候搞同學聚會，不要幻想迎來你當年的女神，女神的時代已經過去了。這種哲學思考很重要，對人生也有影響。人有時候不要有什麼奢想，隨著時間的推移，物是人非是必然的規律。

未來搞什麼？根據十九大報告，我看中央是要帶領大家爭奪全球產業鏈的定價權。周新濤最重要的導師羅斯托寫過《經濟增長過程》，他講得很清楚，所有國家都要經過六個階段。從傳統的社會階段起飛，然後自我持續、成熟、大部分進入高額群眾消費，小部分追求生活質量。美國一直是第五和第六階段，中國一直在追趕，所以美國的主要產業和中國的不一樣。現在兩者開始碰頭了，中國有一部分產業可以和美國競爭了。

在高端的產業鏈方面，美國對大宗的需求沒有那麼強烈，中國和美國如果做同樣的事情，自然對大宗的需求也不會很強烈，特別是對鋼鐵、有色、煤炭的需求就沒有上一個主導產業階段那麼大。從這個產業趨勢來說，我們過去所講的商品邏輯和現在相比就要發生很大的變化了。

中國未來要搞什麼產業？領導說我們要搞一個滿足美好生活的產業。什麼叫美好生活呢？滿足了需求就美好，滿足不了需求就不美好。需求有兩類，一類是公共需求，一類是私人需求。公共需求是什麼東西？十九大報告寫得很清楚。中國未來要優先發展教育事業，就業、脫貧、社保，特別是寫著建立租售並舉的住房制度，這一點影響特別大。

好多老闆們蓋了房子不賣了，要租出去，原來三年回本，現在三十年回本，影響特別大。另一方面是實施健康中國戰略，就是醫療等方面。還有達到共治共享的社會治理，是安全問題。北京11月18日以後發生大火以後，政府必須直面非常典型的社會治理難題。還有維護國家安全、生態文明。這些東西都是十九大報告中寫的為滿足公共需求必須花的錢，這寫需求似乎和大宗商品的關係不是太大。這是中央講的，不是我講的，我講的你們可以不信，聽黨的話是做投資的第一紀律。

3． 中國主導產業的路徑：

（1）需求

a 公共需求

戰指軍工，中國發展軍工有特殊的含義，除了滿足社會的穩定問題、防止被敵人侵略以外，對科技進步還有重要意義。

安指社會治安問題，消防安全、食品安全、網路安全都要花很多錢。

什麼是撫？孩子哭了哄一下。老百姓為什麼對政府不滿意，很大程度上是公共品提供的不足導致的心態失衡。你的孩子上中關村一小，我上不了，怎麼辦？給你建個公立小學。你的孩子上了公立幼兒園，我的孩子沒辦法，怎麼辦？政府說我給你蓋個公立幼兒園可以了吧？那就要花錢，那就肯定沒有意見了。這就是教育醫療方面的必要開支。

娛指娛樂、文化、體育、媒體。特別是體育方面特別有意思，中國社會達到這個階段以後，精神消費也非常重要。我們看所有的國家，只要進步到這個階段，體育就會高度發展。對於這些東西，政府一定要投錢了。

生就是環保，投入花多少錢也沒有意見。

還有房子的需求。這都是公共需求。中央希望通過這些公共需求來帶動相關產業，這一點也和大宗商品的關係不是太大。

b 私人需求

再來看美好生活中的私人需求。特別富裕的人的需求我們解決不了，例如馬雲、王健林的需求你不懂，我也真不懂，因為誰也不知道馬雲的需求在哪裡。我們談的私人需求主要是中產階級的需求。滿足中產需求的很多是進口的產品，與之相關，中國的一些進口替代產業，下一步是資產市場特別看重的。

例如，明年我們對股票更看重的是製造業，是能夠帶來先進位造業的東西，特別是能夠滿足中產階級需求的東西，是很好的產業，這是政府鼓勵的。政府希望老百姓要什麼東西呢？是品質生活。

阿里巴巴的《品質生活消費指數報告》大家可以看一下，這裏提到，品質生活包括原創、智能、綠色、精緻、體驗、全球化等。例如精緻，有一種電子美容儀，一年暴增85%，高埠紅暴增489%，這些都是國內生產不了，需要進口的，如果國內能夠生產，那肯定會暴漲。中國需要一些進口替代的東西，很多人從香港帶奶粉，如果大陸有這樣的公司，也會火得很。還有小孩的高端紙尿褲，國內根本生產不了，即使生產出的東西都漏，而且孩子穿了以後身體起痱子，非常不好。類似這些東西都是老百姓覺得生活不美好的東西，他從國外進口，國內如果生產，政府也是鼓勵的。

我們看一下阿里提供的2016年消費「十大件」，有哪一個是自己生產的？包括洗碗機、自平衡電動車、健身衣、出境游、乳膠床墊、唇彩/唇蜜、一體智能坐便器、抽濕器、溫灸器和花瓶。大家看這些東西，中國生產不了，大部分是從國外進口，這就是不到位。現在只要是高檔住宅，都是使用自動坐便器，中國生產的並不多。

故宮博物院的單霽翔院長經常出來講故宮，你以為他只是傳播傳統文化嗎？其實不是，他們有個文博公司，每年要賣10億文博產品。其中有個筆記本寫著「朕知道了」，賣給你就要幾十元。還有什麼「御批」、「欽此」等等，都是為了滿足私人的高端需求。

60后和90后的組合是中國中產階級最牛的家庭，60后的人用喜歡滋補營養品、文化娛樂、收藏/字畫。90后講究外賣/零食、數碼遊戲、美妝護理產品。這是中央十九大報告所講的美好生活的需求。這一點似乎和我們的對房子的需求不太一樣。過去的邏輯是有房子就有大宗商品，現在沒有提房子，要的房子也不是一次買到房，而是租個房子，和原來不太一樣。這意味著從需求的視角考慮，大宗的機會沒有以前那麼大。

（2）突破點—軍隊現代化消化創新的沉沒成本

在這個過程中，政府強了我們未來有一個新的主導產業，這就需要一個突破口。突破口是什麼？就是所謂的創新，通過創新來實現產業升級。這個創新怎麼實現？突破口就是軍隊。因為中國的創新需要技術，技術從海外買不來，美國也不賣給我們，連飛機都不賣。那怎麼辦？我們自己研發，這需要成本。誰來承擔成本？私人企業來承擔成本，投資100億，虧了以後怎麼辦？所以沒辦法，只能是國家來承擔這種創新。

創新的產品首先用在軍隊上，軍隊成功了再用於民用，例如北鬥，GPS都是這樣的。十九大報告中特彆強調了軍隊的作用，提到了軍隊信息化和機械化。中國政府在強調軍人的光榮地位，明確要設立退役軍人管理保障機構來維護軍人的利益，這一系列措施對於保障創新是非常必要的。

（3）技術

a BRAIN，第六波科技浪潮

未來要搞什麼技術？未來的重要工作就是要迎合全球第六波科技浪潮來搞產業升級。搞什麼？從技術上來講，第六波的技術浪潮首先是能源，包括太陽能、風能和電池儲能。新能源電池炒得為什麼很火？原因就在這裏。

其次是材料，3D列印、納米技術和石墨烯。我提醒大家，這些東西已經在我們的生活中使用很多了。剛才趙總從上海過來，穿一件特別厚的大衣服，很帥，我說你肯定很熱。我去年買了一件石墨烯羽絨服，非常薄，裏面一層石墨烯，充上電，10分鐘以後可以保持在28度，電池使用一兩天都沒有問題，特別方便，我就不用穿大羽絨服。這些新材料已經應用在實際中。

三是健康護理的生物技術和基因技術。對於基因技術，可能未來很多人要生小孩或者二胎，女人一過35歲就不能做唐篩，需要做無創DNA，以後還有羊水穿刺。我看到有報導，中產階級女性做無創DNA特別多，做唐篩只有三百多元，而做無創DNA卻需要兩三千元。四是人工智慧，自動駕駛技術及機器人、無人機。這是中國未來產業迎合技術的結合點。十九大寫得非常清楚，大家可以看一下。

b 十三五規劃 VS 製造業2025

在這個邏輯下，未來大家搞的無非就是十三五規劃中講的這幾個技術。包括航空發動機、量子通信、智能製造和機器人、深空深海探測、重點新材料、腦科學、健康保障。還有製造業2025中指明的十大技術。這些對於材料的應用不是傻大黑粗的，而是一些稀有金屬或者工業金屬居多。這是中國產業未來很清晰的導向。這樣做能否成功我不好說，但至少政府在引導大家這樣做。

（4）結果——主導產業 百花爭艷

未來的中國的主導產業是百花齊放的產業。中國的主導產業原來就是房地產一條線，非常清楚，現在房地產仍然很重要，但是中國政府希望未來的主導產業是在中高端消費、創新引領、綠色低碳、共享經濟、現代供應鏈、人力資本，培養新的增長點，提供新的動能，這一點對我們的投資有巨大的影響。

舉一個例子看，我最喜歡的歌星是鄧麗君，她去世以後，人們想再找一個鄧麗君出來，但是找了半天沒有找到。鄧麗君就相當於房地產，一統天下。為什麼？當初在工業化初期，房子是所有人的共同需求。工業化時代的精神需求，就是聽鄧麗君，大家說聽完后工作沒那麼無聊了，相對放鬆一點了。在個性化消費時代，鄧麗君即使活著也沒有那麼大的市場了。中國現在的消費和需求是多元化的，那麼未來的主導產業一定是多元化的。未來的主導產業如果按照這個路徑來搞，大宗商品的配置邏輯就和原來有所不同。

4． 美國的產業輪動：歷史總結和未來展望

大家看一下具有對標性的美國。我給大家提供一個數據。美國從1980年到現在為止，產業輪動和我們熟悉的中國是不一樣的，人家已經過了這個階段。美國未來什麼有機會？人口老齡化帶來的醫療保健、人工智慧和信息產業，這是美國要搞的事情，也是引領全球產業升級的藍海。

5． 主導產業演化背景下的大宗商品趨勢

從這個趨勢來看，大宗商品的走勢確實不是很理想。但是這不代表我們不能發財，我們只能確定，未來中國產業如果完全按照這樣的路徑來演繹，那結果將不會有很大的偏差。統計數據表明，中國對銅、鋁、鋼鐵的消費佔了全球的60%。如果中國的主導產業不是地產了，那麼這些大宗就沒有那麼額大機會了。這是很清楚的一點，這也是我不是特別看好大宗的主要邏輯。這是一個全球的趨勢，提出來，給大家開闊一些思維。

03

商品屬性

1． 全球經濟：

同步進入朱格拉周期

短期來看商品屬性。基本的邏輯是如果經濟好了，需求起來，商品就會好。我們看看是否是這樣？首先看美國。廣發證券郭磊團隊的一個基本邏輯是，中國和全球同步進入朱格拉周期。符合這個周期的商品，就會有價值，如果和這個周期相悖，可能就不符合，我很認同他們的觀點。以美國、歐洲為代表的發達國家，它們現在正在向上走。

廣發說，現在是復甦，可能明年要過熱。如果過熱了，在他們眼裡，對以原油、銅、有色為代表的全球定價商品就會不錯。從全球來講是這樣的，因為他是新財富宏觀分析師第一名，我們沒有必要去和第一爭對錯，直接拿過來用就可以了。但是，對於中國來講不是特別樂觀，因為美國已經出清了，人家開始復甦了，中國沒有真正復甦。

動能轉換是有風險的，比如一群年輕人被裡皮選擇去打東亞杯，一場沒贏。新陳代謝是規律，年輕人是未來，這沒錯。但新舊動能轉換期間，有可能有衝擊，這是必然的代價。。對於中國來講，特別是明年一季度，應該是一個經濟向下走的過程，因為剛剛轉換。不可能無縫對接，一定有一定的代價。

2． 中國經濟增長：弱於2017年

我們判斷，2018年的增長應該低於2017年，但是不會很差。今年GDP增長6.8%，明年6.7%、6.6%，低於6.5%的概率不大。我們經過非常複雜的計算，認為明年的房地產和汽車銷售會走弱。房地產增速能達到6%就不錯了，明顯放緩。大家想一想，不讓房地產老闆一次性賣房子，而是出租房子，那誰有能力投那麼多錢呢？如果房地產投資太多，中國怎麼轉型呢？所以在這種情況下，中國最牛的兩個大行業好像沒有那麼牛了。

另一方面，中國未來的增長點是什麼？下星期召開的中央經濟工作會議肯定沒有多大變化，因為十九大剛開完，就是增長的質量要在先進位造業、互聯網、大數據方面下工夫。如果是這樣，政府也意識到了增長低一點沒關係。我估計明年的報告都未必會會制定2018年經濟增長多少的目標。

房地產和大宗商品指數的走勢是一致的。如果你認同房地產沒有今年這麼火，那麼國內消費的這些大宗商品可能就沒那麼火。但是前提是認可，如果你不認可中國房地產投資向下走，那就另當別論。

3． 短周期判斷：

（1）庫存周期的四個階段

短周期，也就是庫存周期對中國投資比較有影響。我們用了很多詞，什麼被動去庫存、主動補庫存、被動補庫存、主動去庫存。複雜嗎？也不複雜，當年就是我們周金濤一起搞出來，後來所有人都使用。我看到很多人講課使用的圖就是我當年畫的圖，也沒有什麼新東西。結論就是，如果這是一個主動補庫存，那就是最好的，需求、價格、庫存、產能利用率都能起來。最差的就是主動去庫存，沒辦法，積壓不賣不行了，需求、價格、庫存、產能利用率都全部下來。

（2）產業鏈條不同的庫存特徵

我這裏給你一個負責任的數據，這是我們自己使用的數據，統計數據是對的，是否有指導作用那就另當別論。我們的結論是，中國如果沒有供給側改革的擾動，2017年4月份-7月份，庫存已經去完了。股票的走勢驗證了這一結論。一季度先是漲了一波周期股，之後疊加環保風暴，供給進一步收縮，所以後來在9月份又來了一波周期行情。正常的次序是庫存去完之後要補。能否補的問題很重要，如果能補庫存大宗可能還有機會，如果不補庫存了，或者想補而不讓補，那就是另外的問題。

我們舉鋼鐵為例，鋼鐵很盈利，要補嗎？鋼鐵企業肯定想補。但是能補嗎？我估計政府是不會讓補的。為什麼？鋼鐵前兩年都餓得不行不行的，，瘦得皮包骨頭，政府可憐你，給你倆饅頭吃。吃完以後，你還說現在要減肥，那顯然是違背了政府的意圖，他是讓你活下來，別拖累新的主導產業，但不是讓你長胖的，因為你已經不符合未來的產業趨勢了。很多企業家說我很牛，領著企業走出了困境，實際上和這個人關係不大。

這個邏輯很重要。原來做商品很簡單，庫存周期搞清楚，就基本搞清楚了。而現在因為有了供給側改革的擾動，整個庫存就發生了變化了，不能完全用原來的邏輯。自己去完庫存要補，現在不一定，你去完庫存以後，可能就讓你維持基本產量，利潤不錯，收入還可以，有可能不會讓你做得太大，為什麼？我是為了讓你活下來，不死掉而這樣搞的，你不要真的感覺你這麼重要。這是我對產業政策一種再普通不過的理解。

（3）供給側收縮放大價升量跌

為了過來和大家交流，我們專門計算過了幾個重要商品的庫存周期。一個是化工，一個是煤炭，一個是鋼鐵。結論是，整體來講，主動補庫存最好的時機已經結束了，隨著商品價格的回落，被動庫存和主動去庫存終將到來。因此我們不是特別看好煤炭、鋼鐵和有色。我前兩年也是通過這個邏輯發大財的，不能因為發不了大財了就否定原油的邏輯。這是做權益的視角，和做商品的視角還是有所不同。

4． 從短周期到中周期的可能性

現在的問題是，短周期可能快結束了，中周期能否到來呢？前面講過，大家希望未來的產業是這樣，但是不一定能達到這樣。中國換了里皮和年輕隊員，就能衝進世界杯嗎？不一定。中國能不能轉向新周期？去年大家都在爭論有沒有新周期，其實爭論的不是一個點。我曾經在去年4月份把他們同意邀請到博時基金，爭論了一上午，打了一上午架也沒有搞清楚。後來一個人說贏了，另一個人說我也沒輸。

周期很複雜，我們從最基礎的認知出發，來談談中周期的邏輯。我們認為，如果沒有新的資本開支，新周期是起不來的。

我們統計了一下，2013年到現在為止，哪些行業有資本開支。大家看這些行業，包括半導體、電子、新能源設備、傳媒，資本開支在40%以上，而那些裝備設備、漁業、石油、化工、水泥的資本開支為負，收縮很嚴重。這些很重要，我們後來說為什麼看好和銅有關係的有色？因為這些所和新興產業所需要的工業金屬、稀有金屬關係比較密切。如果你認同這個周期理論，就應該說鋼鐵、煤炭意義不大，而有色、小金屬會比較有前途。但是前提是要認可它，我沒有觀點，都是看統計數據。

5． 從商品屬性看大宗商品

這是根據中國投入產出表給大家進行的一個簡單統計，大家可以參考。從純商品屬性來看哪些產業影響比較大？結論是鋼鐵和煤炭，它們和房地產關係密切，房地產不行，它們的意義就不大。這都是我們計算的數據，可以參考一下。

04

金融屬性

1． 美國貨幣政策：

（1）流動性收縮的必然性

下面是金融屬性。金融屬性分析實際上就是兩點，第一是錢多不多，第二是錢貴不貴。如果錢多，那麼錢就便宜，肯定是金融屬性會很牛。對於一些具有金融屬性的商品，我們要高度看好它。

現在來看一下金融屬性，一是全球來看，流動性肯定是在收縮的，因為現在全球的產業、流動性、加息都是同向的。美國的加息是確定的，只是大家對於加幾次分歧很大，我們現在看了很多報告，逐步界定為明年加三次，分別是6月、9月、12月，上半年會有個空窗期，黃金相對走強，之後會疲軟，全年的意義不會很大。

（2）美元指數：美聯儲加息≠美元升值

再來看美元指數。是否明年加息后美元指數會向上漲？不一定，現在是93左右，回到95，估計到99的概率很小。我們統計過歷史上的美元，從1972年到2017年11月22日的美元加息與美元指數的關係，結論是美元加息后美元指數不一定會大漲。在這種情況下，我們建議，假設不大漲，石油、有色的金融屬性就沒那麼差。如果美元指數大漲，黃金就完了。

我們的結論是，黃金受傷不會因為美元加息而特別重，但是機會也不大。解釋一下，美聯儲的加息幅度只有超過全球其他重要經濟體，才會導致資本流入美國，如果歐洲也加息，日本也加息，可能加完之後，美元指數反而漲不那麼快。

2． 中國的貨幣政策：

（1）領導者與目標

對於中國來講，我給大家一個清晰的結論。中國的貨幣政策會非常緊，如果貨幣政策不緊，監控就會非常嚴。對於這一點，我們從十九大報告中特意分析了一下這個問題。我給大家簡單分析一下。一是中國未來三年搞什麼？首先是化解重大風險。什麼是重大風險？灰犀牛。什麼是灰犀牛？房子、銀行不良貸款、債務問題、槓桿問題。這是政府眼裡非常清晰的「灰犀牛」。

（2）金融治理： 監管的性質發生變化

中央在產業轉型過程中有兩大挑戰，長期是財政問題，就是掙的錢不夠，花的錢還很多。這種情況下，經濟增長速度下來了，花錢下不來，問題就會很大。未來如果政府財政缺錢了，可以發國債貨幣，有可能導致通貨膨脹。短期來看就是典型的金融問題，特別是在兩會之前，我們要去監管，要去掉灰犀牛這些東西。為什麼這樣講？

其實道理很簡單，假設你是一個計程車司機，你要跑長途。家人說你年紀不小了，跑什麼長途，在城裡轉轉不就行了？你說不行，我未來要掙大錢，孩子未來要改換門庭。你的車來就應該修了，結果沒有修，為什麼？是否跑長途還要討論一下。結果開完討論會，大家取得共識是一定要跑長途，不跑這家沒有未來。要跑長途了，但是車還沒有修，所以就要快修車。因為要遠行，所以必須修車。實際上車已經壞了，輪胎也壞了，快沒有氣了，發動機也出問題了，不修車跑不了長途。

所以在這個邏輯下只能進行嚴厲的監管。所以貨幣在中國明年沒有什麼利好，債券機會很小，除非它跌得非常慘以後有個反彈，之後就沒有機會了。政府已經改變了原來監管的態度，原來監管是以做大監管的對象體量為目標的監管。現在不行了，目標不是做大監管對象，而是嚴厲的監管，不出現風險。

（3）資金流向：唯主導產業馬首是瞻

我簡單給大家算了一下，明年的社會融資總量無論口徑怎麼調整，同比都是下降的，由20%下降到14%左右，一直非常緊。在這個過程中，各位可能要關注一下中國未來的資金流向。

第一，從銀行來講，銀行原來很多錢通過理財產品是投向非標的，在中央大的方針指引下，一些傳統的落後產業，不該生存的產業將失去生存的土壤。這意味著很多非標就沒有機會了，因為中央希望把錢投向新興產業，而不是投向一些落後的產業。這意味著銀行不願意給他們投錢，很多傳統性的落後產業的低等級信用債一定在明年是個大的風險點。

第二，資金成本很難下來，一旦企業不死，它還需要錢，資金就很難下來，它死掉以後就不要錢了，就可以下來。第三是對財政來講，對高新企業減稅。第四是資本市場，中國政府希望資本市場的錢進入一些長期投資的東西，是什麼東西？重大工程、科技創新、戰略新興產業、「一帶一路」、京津冀新的發展，鼓勵經濟轉型。是想讓你把錢投到這裏，而不是投向一些空轉的東西，領導希望你投向一個代表未來的東西，雖然你知道未來有風險。

我前兩天去東北吉林去交流，客戶問他們問怎麼理解這句話？我說很簡單，在山區養豬收入還可以，但是不如去山上打老虎掙錢多。但是打老虎有風險，領導說有風險也要投錢去打老虎，不要把錢放在家裡養豬，更不要在家裡賭博。所以明年只要你說打老虎，以它為導向的一些投資，政府是鼓勵的，如果我賴在家裡空轉、賭博，是不行的。

3． 中國的通脹：高於2017年， 但不會觸發加息預期

大家普遍認為中國的通脹會比2017年高，但是不會觸發加息預期。很多分析師預測CPI最高2.5%，最低2.2%，應該觸發不到中國加息的預期，所以這個意義不是太大。

4． 從金融屬性看大宗商品

這是我給大家做的統計。從金融屬性來看，對商品影響比較大，化工、生物油、鋼鐵方面可能要多考慮。從全球流動性來看是收縮的，所以石油不會漲太多。從中國流動性來看是嚴重收縮。從金融屬性來看，從全球來看，對商品來講都不是利好。從基本面來看，有正有負，但是從金融屬性來看，幾乎全部是負的。

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配置方案

1． 大類資產配置： 房子、A股、港股、債券

我們的結論首先是房子肯定不買，主要是沒錢，有錢也買不到，根本就沒有資格。第二是股票，我們的邏輯是明年的股票會不錯，總量不好說，結構上來講已經發生變化。今年炒的是「白馬」，明年炒的是「斑馬」，什麼是「斑馬」？有黑有白，是結構性行情。明年我們看好中油，朱格拉周期帶來的機會。

這是整體來看，但是節奏上面，我們第一季度並不看好。明年我們看好的就是朱格拉周期帶來的先進位造業。它相應對銅的影響是比較正面的。港股明年也不會太差，但是恒生指數意義不大，大家看好的是國企指數。

對於債券，利率債沒有配置機會，只有在二季度之後有一個交易機會，這個機會是怎麼出現的？是因為過度監管，引起了很多人的擔心。因為要防風險而產生了風險，這擔心的信號出來之後就會放鬆一把，壓抑了將近一年的債券可能會有一個大反彈，但是之後就沒有機會了，我們初步定的時間是兩會以後到二季度底左右，所以利率債會有一個交易機會，但是沒有很多的配置機會。

信用債方面，低等級信用債一點不能碰，因為碰了以後就變成垃圾，再也回不來了。可轉債有機會，因為它和股票是連在一起的。

2． 大宗商品

（1）原油

原油的結論是，因為剛才分析了，從金融屬性來看，美元指數是支持的。從全球的金融屬性來看，也不是特別利空。我們認為原油將以每桶60美元左右為軸來波動，基本在50-70，波動區間不是太大。你能配置，但是掙不了太多錢。這個節奏特別難以把握，中國人做原油有被人耍的感覺，很難跟上那個節奏。

（2）黃金——預計全年平淡，但波動加大

黃金方面，我們認為全年是比較平淡的，但是上半年，特別是第一次加息之前，從現在開始，可能會有一個反彈。

（3）銅—收益與朱格拉周期啟動

銅是我們相對看好的，因為它和建築關係不大，我們認為它和朱格拉周期影響比較直接，和設備投資周期或者中國的科技周期是聯繫比較密切的。

鋁、煤炭、鋼鐵在我們現在的研究成果中不是特別看好，但是不看好不代表不買股票，因為股票的決定因素和商品價格的走勢有時候不是完全一致的。

結論是，一半是海水，一半是火焰。如果視野稍微開闊一點，就會發現，朱格拉周期將成為我們未來幾年年一個非常清晰的配置標線。

來源：珠江匯投資俱樂部