深深房A：正積極推進重組各項工作北京新浪網 (2017-12-25 09:10)
【深深房A：正積極推進重組各項工作】深深房A早間在互動平台表示，公司與重組各方尚在積極推進重組各項工作進程。作為中國恆大回歸A股的重組對象，深深房A自2016年9月14日起停牌至今。
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