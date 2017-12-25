寬途洗車武漢200門店蒸發調查

寬途洗車武漢200門店蒸發調查

長江商報消息 辦公室人去樓空，商家、用戶合計損失超百萬元

來源：長江商報

□本報記者吳婷

吸引三輪融資的寬途汽車正在迅速沒落。

近日，市場曝出曾號稱輻射全國66座城市、擁有上萬家門店的寬途汽車，其APP內洗車券無法使用，全國門店僅剩2000家左右。

長江商報記者耗時一周走訪武漢寬途洗車網點發現，200多家洗車店目前僅1家尚在營業，而位於武漢市新華路的湖北寬途、武漢寬途公司辦公室已人去樓空。

一位此前在武漢寬途任職的工作人員向長江商報記者透露，今年9月收到公司內部郵件被告知「收到郵件的員工，請自行尋找工作。」該人士稱，辭職后10月底曾回武漢公司找人，但當時公司已經搬空。

200餘家門店僅剩1家

塗先生告訴長江商報記者，2016年8月保養車送的寬途洗車卡，用完后他覺得很方便，今年5月份又充值了100元。不過與去年活動券一次洗車10元相比，今年一次需20元，優惠力度遠不如以前。今年10月份，塗先生再次點擊寬途APP發現，洗車店數量銳減，家附近竟然一家都沒有了。

然而，這一個月來湖北寬途公司法人蔡千智也接到無數諮詢電話。他向長江商報記者坦言，當年作為公司法人，信息被百度錄入。寬途不能消費后，他每天會接到數個投訴電話。蔡千智表示，6年前已離開湖北寬途，對公司現狀並不知曉。

上述離職的寬途汽車工作人員提供給記者的《武漢汽車服務網點名單》顯示，2015年寬途汽車在武漢汽車服務網點就多達191家，覆蓋武漢13個區。該工作人員表示，很多服務網點並不是加盟店，只是簽署了合作協議，最多的時候合作網點超過200家。

然而，記者調查發現，上述名單上的191家服務網點，如今無一家能使用寬途洗車卡。

位於三眼橋附近的一家洗車店，入口處仍掛著寬途洗車字樣，該店老闆明確告訴記者，寬途洗車券不能使用。振興三路附近的一家汽車店，在百度地圖中招牌顯示為「寬途汽車」，然而當記者按導航到達目的地后發現，洗車店招牌已經替換。該店店主汪艷成坦言，2012年就加盟寬途，算是寬途最早的一批簽約服務網點，之前每年會和寬途簽一次協議，但2015年開始，寬途就沒再主動找他們續簽合約，而是按之前協議進行記賬。

「今年11月份，寬途APP不再顯示我們網點，其他網點也瞬間消失。」不過，在洗車行業深耕多年的汪艷成看來，這些並非沒有徵兆。他告訴記者，之前每個月15日寬途會結算賬款，但今年8月份開始結算日期開始不斷延遲，9月份是20日結算，10月份、11月份都是月底結算。汪艷成感慨，其實寬途該區業務員9月份就已離職，當時已有覺察，但想著這麼大的公司，應該不至於跑路。

位於武商摩爾城的美車堂洗車店，是武漢目前唯一一家還能使用寬途洗車卡的網點，該店工作人員透露，美車堂是直營店，與寬途合作是公司總部簽訂的協議。「不過總部已經告知，明年2月份將不再認寬途用戶。」

民生銀行大廈辦公地點人去樓空

錢要不回，電話打不通。武漢寬途失聯了？

長江商報記者調查顯示，湖北寬途汽車服務有限公司與武漢寬途致遠投資有限公司註冊地同為武漢市江漢區新華路民生銀行大廈14樓，分別為05室和07室。12月20日下午，記者實地探訪發現，14樓所有寬途辦公室已人去樓空，大門緊鎖。

記者投過透過灰濛濛的玻璃門看到，室內散布著電線、紙屑、公文夾、辦公椅以及無數個塑料瓶，其中一個門把上還掛著一個衣架，地上已經積落了一層灰塵。民生銀行大廈物業工作人員告訴記者，寬途並沒有告知將搬離，物業費尚在繳納。出於對客戶隱私的保護，民生銀行大廈物業工作人員拒絕透露武漢寬途其他信息。

不過，上述武漢寬途離職人員向長江商報記者透露，8月份開始，公司內部就傳言要關閉。9月初，自己收到武漢寬途公司發佈的內部郵件，並告知「收到該郵件的員工，請自行尋找工作。」該人員稱，武漢寬途公司10餘人，並不是每個人收到辭退信，財務、客服等在處理善後工作。該人員表示，辭職前武漢寬途已派業務員去每個服務網點收回了商家POS機，並退還了洗車店押金，每家1000元至3000元不等。

「武漢寬途離開前能結的賬款都結了，12月份未能如期結賬可能確實是出於無奈。」該人員表示，自己辭退後公司也沒立即支付勞動賠償，而是隔了1個多月才賠償。10月底，他還回武漢寬途公司找人，但當時公司已經搬空。

洗車店、用戶合計損失或超百萬元

寬途洗車網點大面積蒸發，是因為融資困難還是市場定位錯位？消費者和洗車店的利益又由誰來賠償？

塗先生笑稱，原本想便宜，結果交了「學費」。與他相似的還有武漢劉先生，去年「雙11」在天貓上買了十幾張券都還沒用，如今無一家店可用。「之前天貓、京東，滿屏都是寬途，突然一瞬間都消無蹤影了。」劉先生說，自己券中還包括汽車保養卡，累計損失近千元。

記者查詢武漢某知名生活論壇發現，從今年9月起就有市民投訴寬途券不能用，最多損失上千元。

記者走訪調查發現，幾乎所有洗車店11月份洗車款均未結賬，少則幾百元，高則超3000元。汪艷成向記者展示了今年6月至11月份寬途結賬數據，分別為1806.3元、1598.4元、1150.2元、1436.4元、345.6元、736.2元，結算金額逐月遞減。汪艷成說，12月份結算的是11月份洗車費用，寬途汽車至今沒有結賬，估計有近千元。

電話打不通，汪艷成只能通過寬途微信公共號「要賬」。聊天記錄顯示，12月初汪艷成留言「什麼時候結賬」，時隔11天后，寬途官方才回復稱：「請您耐心等待，具體什麼時間公司這邊會統一安排處理，看月底這邊您再等待一下」。

其他多家商家也向記者證實，12月份錢未結算，而且也聯繫不上寬途。按照武漢網點200家粗略計算，寬途欠商家費用合計超過20萬元。如果加上消費者充值未能消費的額度，洗車店、用戶合計損失或超百萬元。

宣稱全國萬家門店實則僅剩2000家左右

寬途汽車號稱立足武漢，輻射全國66座城市、擁有上萬家門店。而武漢作為「震源」，門店銳減至1家，受此波及，寬途汽車全國門店數量也遠不及宣稱的那樣。

記者登錄寬途APP統計發現，截至12月24日，寬途汽車共覆蓋了全國98座城市，而門店數量卻與上萬家相去甚遠，僅有2264家。其中，長沙門店數量最多為221家，鄭州、重慶、佛山、成都、蘇州都超過百家，分別為195家、190家、180家、172家、110家。

門店數量在30至60家的城市有11個，數量在10至20家之間的有27個。

令人驚奇的是，在一線城市深圳，寬途門店僅為2家。除武漢門店為1家外，嘉興、漯河、麗水、瀘州、婁底、泰安、眉山和延安也都只有1家門店。

值得注意的是，在寬途汽車多個城市還在營業的商家中，北京、上海、長沙等多個門店中均顯示為美車堂分店，營業模式與武漢武商摩爾城門店相同。記者致電這些店面，這些店面均表示並未收到寬途汽車卡不能用的信息，也未收到明年2月份將停止使用的公司通告。同時，記者還致電數量較多的幾個城市門店，均表示寬途洗車尚能使用。不過，上海地區幾個洗車店表示，寬途與途虎合作的洗車券已不能使用，寬途單獨洗車券還能用。