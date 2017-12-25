新華社天津12月25日電（記者 張建新）隨著生活水平的提高，人們的飲食結構、生活方式發生巨大變化，大腸癌發病率上升趨勢明顯，已經成為我國高發癌種。

天津市腫瘤醫院結直腸腫瘤科主任孔大陸教授日前接受記者採訪時說，以往大腸癌好發於中老年，高發年齡在50歲以後。但近年來發病年輕化趨勢明顯，臨床上30歲以下的青年人罹患大腸癌的比例逐漸升高，約佔總患病率的10%。

專家指出，近年來，隨著工作節奏的加快，快餐紅肉等高脂飲食不斷增加，蔬菜水果攝入較少，缺乏有助於消化和分解脂肪的膳食纖維，特別是對於長期久坐、缺乏運動的年輕白領，更容易減緩腸道蠕動，刺激腸壁引起排便紊亂，使毒素在腸道內延長滯留時間，對腸道造成更重的負擔，也增加了致癌物與腸道接觸的機會，增加大腸癌風險。

「大腸癌是可防可治的，可防的關鍵在於飲食和運動，可治的關鍵則在於早期發現。」孔大陸說，目前大腸癌的治療效果不夠理想，主要是由於發現晚，20％-30％的患者初次就診時就已經出現轉移性病灶。如果能做到早期發現，大腸癌的5年生存率可達90%以上。

專家提醒，如果出現排便規律改變，比如次數頻繁或明顯減少，便秘腹瀉交替，原因不明的貧血、便血、消瘦及腹部腫塊等情況時，應及時到正規醫院診斷。特別建議50歲以上、有結直腸息肉史或結直腸癌病史、慢性腸炎、長期飲酒或高脂飲食、長期坐位工作且缺乏運動的高危人群，可每5年進行一次腸鏡檢查，每年進行一次大便潛血檢查和肛門指檢。發現有腸息肉則必須高度重視。因為從息肉到癌變需要3到5年時間，如能在癌變之前進行治療可以有效預防腫瘤。