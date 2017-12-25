數萬億國家財政教育資金用在哪兒了？國務院報告透露三個「一半以上」北京新浪網 (2017-12-25 09:11)
受國務院委託，財政部部長肖捷23日向全國人大常委會作國務院關於國家財政教育資金分配和使用情況的報告時介紹，2016年我國財政性教育經費一半以上用於義務教育，一半以上用於中西部地區並向農村傾斜，一半以上用於教師工資福利和學生資助。
肖捷說，2016年全國教育經費總投入為38888億元，是2012年的1.36倍，年均增長7.9%。其中，全國財政性教育經費31396億元，佔全國教育經費總投入的80.7%，佔GDP比例自2012年以來連續5年保持在4%以上。
2016年全國財政性教育經費中，用於義務教育16583億元，佔52.8%，體現了義務教育重中之重的地位。從區域看，中央財政教育轉移支付資金重點支持中西部地區以及革命老區、民族地區、邊疆地區和貧困地區。2016年，中央財政教育轉移支付資金的84%左右用於支持中西部地區。地方財政性教育經費中，東、中、西部地區分別為11718億元、8813億元和8329億元，中西部地區財政性教育經費佔全國（不含中央本級）的比重約60%。
從支出項目看，財政性教育經費一半以上用於教師工資福利和學生資助。2016年國家財政性教育經費支出項目中，教師工資福利和學生資助兩項合計佔61.1%，比2012年提高10.6個百分點。
記者 胡浩 郁瓊源
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