2018年初針狀焦價格將呈小幅上漲態勢北京新浪網 (2017-12-25 09:11)
【2018年初針狀焦價格將呈小幅上漲態勢】2017年針狀焦價格年初為3500元/噸，從2月份開始上漲，最高漲至8月份的40000元/噸，隨後9月中旬開始下降，降至12月的23000元/噸，市場保持穩定狀態，預計2018年初將呈小幅上漲態勢。（百川資訊）
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