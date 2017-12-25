12月21日，國家稅務總局舉行第四季度稅收政策解讀輔導視頻會，就新修訂的《增值稅暫行條例》、研發費用稅前加計扣除歸集範圍、擴大水資源稅改革試點和非居民所得稅源泉扣繳等最新政策規定進行解讀輔導。稅務總局總審計師劉麗堅主持會議並做工作部署。

劉麗堅要求，各級稅務機關要把握好政策要領、落實好征管要求，確保政策精準落地。一要深入學習貫徹黨的十九大精神和中央經濟工作會議要求，持續落實各項稅收政策、持續深化「放管服」改革優化營商辦稅環境，助推經濟高質量發展。二要不斷加強培訓成果轉化，將視頻培訓內容轉化為增強工作本領、促進政策落實、提升服務水平的實實在在生產力；採取多種渠道、多種方式及時向納稅人宣傳培訓內容，讓納稅人應知盡知、應享盡享，不斷增強納稅人獲得感。三要持續完善稅收政策解讀輔導常態化機制，基層稅務機關要及時梳理和反饋政策執行中的熱點難點問題，總局各業務司局要有針對性地完善政策、及時解讀輔導，不斷提升各級稅務機關業務水平。

在此次政策解讀輔導視頻會上，貨物和勞務稅司負責同志就《增值稅暫行條例》修訂的主要內容、實施時間、立法銜接、實際執行等問題進行了解讀，對支持小微企業融資的增值稅「擴面提標」政策適用主體、放貸對象、授信額度等作了輔導說明。所得稅司負責同志詳細解讀了近期研發費用稅前加計扣除歸集範圍政策調整內容，納入加計扣除範圍的六項費用執行口徑、執行時間、適用對象以及政策執行中的熱點問題。財產和行為稅司負責同志對擴大水資源稅改革試點的背景意義、「三從高三從低」差別稅率政策、減免稅情形等內容進行了解讀。國際稅務司負責同志詳細解讀了非居民企業所得稅源泉扣繳新政出台背景、主要政策變化和執行注意事項等內容。

稅務總局有關司局負責同志在主會場參加會議。各省、市、縣國稅局、地稅局有關負責同志和相關工作人員在各地分會場參加視頻會議。

