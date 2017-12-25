文/新浪財經意見領袖（微信公眾號kopleader）專欄作家 黃志龍

今年元旦或春節期間前往英國和歐元區將要付出更高的成本。人民幣在港澳地區和部分東南亞海島游中性價比更高。

臨近歲末，各行各業都在盤點。對於忙碌了一年的老百姓來說，隨著聖誕節、元旦小長假和春節長假的來臨，犒勞自己和家人一個出境游開始提上日程。對於收入仍然不高的家庭而言，人民幣對不同貨幣匯率的波動，始終是他們選擇旅遊目的地的考量因素之一。與2016年人民幣單邊貶值不同，今年以來人民幣匯率畫風逆轉，不但對美元匯率持續走強，對其他非美貨幣既有升、也有貶，如何從人民幣購買力角度選擇經濟實惠的旅遊目的地，本文試圖提供一個初步的參考答案。

哪些地區的境外游是國人最愛？

要討論人民幣在境外的購買力變化，首先有必要探討一下近年來哪些地區的境外游是國人的最愛。我們從2016年境外游數據來看，泰國、韓國、日本、中國香港、中國台灣、中國澳門、新加坡、越南、馬來西亞、印度尼西亞、美國和澳大利亞依次是國人最愛的旅遊目的地（參見下圖）。

另外，根據攜程跟團游、自由行和郵輪等出境業務數據，2017年國慶中秋長假期間，人氣排名前二十的出境游國家（地區）依次是：泰國、日本、新加坡、越南、美國、中國香港、馬來西亞、中國台灣、印度尼西亞、菲律賓、俄羅斯、澳大利亞、法國、加拿大、義大利、馬爾地夫、德國、英國、阿聯酋、斯里蘭卡。

對比2016年的數據可以發現，除了受「薩特」事件影響，國人的韓國游受凍結外，其他國家或地區在我國出境游目的地選擇中變化不大，其中東南亞國家在前20名中佔據12個，美國、俄羅斯、加拿大、法國、德國、英國、澳大利亞等旅遊大國也頗受歡迎。

從境外游的總規模和消費金額看，1993-2016年，中國出境游的遊客從374萬人次增長到1.5億人次，年復合增速達16.6%，佔全球國際遊人次（12.3億）的比重上升到12.2%，預計到2020年我國出境遊人數將達到2.5億人次。具體來看2016年，我國出境游消費規模達到1.02萬億元（參見下圖），同比增長25.9%，總人次達到1.5億人次。

從境外游的人均購買力看，2016年我國出境游單人次消費額達到6810元，超過1000美元/人，占我國人均GDP比重超過12%。新華社調查的數據顯示，2017年國慶中秋長假出境遊人均消費達到了9000元/人，接近1400美元/人。由此可見，出境游已成為許多家庭重要的消費支出項目。

人民幣在哪些旅遊目的地更有購買力？

回到本文的初衷，由於人民幣對美元匯率於2016年末達到6.95的低點，在此重點討論2017年度人民幣對主要旅遊目的地貨幣匯率從年初到12月21日期間的波動幅度。整體來看，今年以來不僅人民幣匯率相對美元出現了高達5.32%的升值幅度，人民幣匯率指數（CFETS）也從5月末的92.26上升到12月下旬的94.45，升值幅度達2.37%。

另一個值得注意的現象是，人民幣匯率指數（CFETS）的籃子貨幣與我國居民境外旅遊目的地有很大的重疊性，不僅包括美元、歐元、英鎊、日元等國際主要貨幣，港元、泰銖、林吉特、韓元、新加坡元、澳元等經濟體貨幣在CFETS中也佔據重要地位。具體來看，人民幣對國人境外旅遊主要目的地貨幣的匯率分化趨勢十分明顯，升值與貶值的貨幣數量旗鼓相當。

一方面，人民幣對歐元、英鎊、韓元、馬來西亞林吉特同時出現較大幅度的貶值。其原因在於：相對於人民幣的強勢，歐元、英鎊的強勢地位更加明顯。今年以來，人民幣對美元升值幅度為5.32%，但歐元、英鎊對美元升值幅度卻更高，也正是歐元和英鎊的大幅升值，成為美元指數持續回落的重要外部因素。相應地，人民幣對歐元、英鎊則出現了6.81%和3.51%的較大幅度的貶值。因此，與2016年英國脫歐之後英鎊、歐元大幅下跌環境下國人熱衷歐洲游不同，今年元旦或春節期間前往英國和歐元區將要付出更高的成本。

與此同時，人民幣對馬來西亞林吉特、泰銖、韓元、新加坡元、澳大利亞元、加拿大元、台灣新台幣也出現了不同程度的貶值（參見下圖），這將提高前往這些地區旅遊的成本。特別是韓國游，隨著中韓關係的逐漸恢復，韓國游將在歲末年初出現井噴，但是必須指出的是，相對去年末，今年韓國游的成本將更高。

另一方面，人民幣在港澳地區和部分東南亞海島游中性價比更高。過去一年內，港元和澳門元對人民幣貶值的幅度均超過了5%，前往這些地區購物、品味海外中華文明無疑是不錯的選擇，旅遊消費換算成人民幣也會有明顯的下降。與此同時，斯里蘭卡盧比、菲律賓比索、越南盾、馬爾地夫拉菲亞對人民幣的貶值幅度分別高達8.37%、7.53%、6.38%和5.34%，前往這些國家的海島游或許是不錯的選擇。此外，在遠途境外游目的地中，人民幣對美元和俄羅斯盧布都有較大幅度的升值，前往這些地區旅遊無疑比去英國和歐元區更為划算，性價比也更高一些。