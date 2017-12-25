中新網12月25日電 據外媒報導，瓜地馬拉總統吉米？莫拉萊斯本月24日宣布，繼美國之後，該國決定將本國駐以色列大使館從特拉維夫前往耶路撒冷。

據報導，莫拉萊斯在自己的「臉書」主頁上寫道：「今天（24日）我與以色列總理內塔尼亞胡進行了交談。其中重要議題之一是將瓜地馬拉大使館遷回耶路撒冷。我宣布，我已指示外交部為此開始相關行動。」

12月初，美國總統特朗普宣布承認耶路撒冷為以色列的首都並簽署了將美國使館從特拉維夫遷往耶路撒冷的文件。

美國領導人的這一決定受到以色列的歡迎，也引起了世界上許多其它國家，首先是中東國家和巴勒斯坦的負面反應。