中新網12月25日電 據外媒報導，當地時間本月24日，美國佛羅里達州坦帕市附近一架雙引擎飛機失事，造成5人遇難。

據報導，事發當日，一架Cessna 340飛機從巴托市機場起飛，當時室外濃霧瀰漫。飛機失事並起火。據稱，事件造成5人遇難，其中4人互為親屬。

當地治安官格雷迪？賈德表示，機上無人生還，他們「沒有生還的機會」。他補充稱：「這在任何時候都是悲劇，在平安夜這是更大的悲劇。」