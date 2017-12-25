美國佛州一架飛機起火后失事 造成5人遇難北京新浪網 (2017-12-25 08:49)
中新網12月25日電 據外媒報導，當地時間本月24日，美國佛羅里達州坦帕市附近一架雙引擎飛機失事，造成5人遇難。
據報導，事發當日，一架Cessna 340飛機從巴托市機場起飛，當時室外濃霧瀰漫。飛機失事並起火。據稱，事件造成5人遇難，其中4人互為親屬。
當地治安官格雷迪？賈德表示，機上無人生還，他們「沒有生還的機會」。他補充稱：「這在任何時候都是悲劇，在平安夜這是更大的悲劇。」
責任編輯：吳倩
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