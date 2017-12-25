休士頓火箭本季每百回合可得到113.7分，這數據甚至比衛冕軍勇士還要更好，他們正在準備成為史上火力最凶猛的球隊。而雷霆雖然目前進攻端仍在磨合，但是依然擁有聯盟第3好的防守，而這也讓他們近期的戰績止跌回升。兩隊將在今年的耶誕大戰再次碰頭，是能量充沛的火箭能轟垮對手，還是意志堅強的雷霆能取得優勢，值得期待。

儘管在少了當家控衛Chris Paul後，遭遇到2連敗，但火箭目前仍舊是聯盟霸主，「大鬍子」James Harden(哈登)連兩場爆砍51分，另外他們團隊三分命中率高達37.1％，而雷霆並不擅長應對這種外線投射能力優異的球隊，若在聖誕夜當晚他們能保持手感，那將有很大機會能帶走比賽勝利。

雷霆近幾場「忍者龜」 Russell Westbrook開始找回上賽季那種強勢的進攻打法，而Carmelo Anthony也慢慢適應了無球的角色，這讓他們看起來更像一支團隊了，也讓他們的排名重新回到西區的領先集團。在火箭當家中鋒Clint Capela可能缺席的情況下，雷霆的3名巨星如果能成功衝擊籃下，那麼或許就能給火箭帶來不少的麻煩。

火箭雷霆去年在季後賽交手，火箭最終靠著更好的團隊戰力，贏得了系列賽最終的勝利，不過該球季的年度MVP則是被Westbrook給抱回，Harden則是再次無緣個人獎項。

因此，明晚的比賽除了球隊之間的較量令人期待，Westbrook和Harden這兩位曾經同隊的巨星，這次的聖誕大戰會如何來互別苗頭，也深具話題性。