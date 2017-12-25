NBA／矛盾大對決 哈登威少聖誕將上演互飆戲碼NOWnews今日新聞 (2017-12-25 08:45)
休士頓火箭本季每百回合可得到113.7分，這數據甚至比衛冕軍勇士還要更好，他們正在準備成為史上火力最凶猛的球隊。而雷霆雖然目前進攻端仍在磨合，但是依然擁有聯盟第3好的防守，而這也讓他們近期的戰績止跌回升。兩隊將在今年的耶誕大戰再次碰頭，是能量充沛的火箭能轟垮對手，還是意志堅強的雷霆能取得優勢，值得期待。
儘管在少了當家控衛Chris Paul後，遭遇到2連敗，但火箭目前仍舊是聯盟霸主，「大鬍子」James Harden(哈登)連兩場爆砍51分，另外他們團隊三分命中率高達37.1％，而雷霆並不擅長應對這種外線投射能力優異的球隊，若在聖誕夜當晚他們能保持手感，那將有很大機會能帶走比賽勝利。
雷霆近幾場「忍者龜」 Russell Westbrook開始找回上賽季那種強勢的進攻打法，而Carmelo Anthony也慢慢適應了無球的角色，這讓他們看起來更像一支團隊了，也讓他們的排名重新回到西區的領先集團。在火箭當家中鋒Clint Capela可能缺席的情況下，雷霆的3名巨星如果能成功衝擊籃下，那麼或許就能給火箭帶來不少的麻煩。
火箭雷霆去年在季後賽交手，火箭最終靠著更好的團隊戰力，贏得了系列賽最終的勝利，不過該球季的年度MVP則是被Westbrook給抱回，Harden則是再次無緣個人獎項。
因此，明晚的比賽除了球隊之間的較量令人期待，Westbrook和Harden這兩位曾經同隊的巨星，這次的聖誕大戰會如何來互別苗頭，也深具話題性。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ACER ES1-111．Acer 筆電 變壓器．acer 筆電 電池．ACER E5-771G-51EA．ACER VN7-591G-79MX．acer 筆電 輕薄．ACER 筆電 5750ZG．ACER e3-111．ACER 筆電電池 4720．ACER 筆電電池 5742．Acer 筆電 10.1吋．acer 筆電 14吋．宏碁 ACER 筆電．ACER 筆電電池 5738．ACER 筆電電池 aspire．ACER 筆電電池．acer 筆電 記憶體 2G．i7 筆電．i7 acer 筆電．acer 筆電 4752g．Acer 筆電 19V 變壓器．asus 14吋 X450JN 筆電．ACER 筆電鍵盤．ACER 筆電變壓器．acer 筆電包．acer 筆電 記憶體．acer 筆電 4720．acer 筆電 D257．筆電 i5．Acer Liquid 皮套
- BOBSON 女款中腰大彈力中藍窄管褲(8152-53)
- 【TBR】SUZUKI區 ST12M-96 車頂架套餐 搭配鋁合金橫桿
- 【預購Ralph Lauren】2017男馬球超軟彈力黑色四角內著3件組
- 【Morris K】羅志祥代言運動造型潮流腕錶 MK13025-SA05
- TAS 彩色寶石大圓扣繫帶尖頭平底鞋-焦點白
- JVC GZ-RX670 防水耐衝擊數位攝影機(公司貨)
- Deseno 變形金剛24吋鏡面拉鍊箱 大黃蜂
- CK Calvin Klein 黑色時尚風格皮革錶帶手錶-銀面x黑色/43mm
- 【M2M】氣質圓領花邊刺繡修身洋裝S-XL(共二色)
- 【OLIVIA】Cynthia 特大雙人兩用被床包四件組 鄉村田園系
盤點2017年「田徑奇才」 全世界都在等他們長大【北京新浪網】
減肥前先要關心的是什麼？ 這6件事必須搞清楚【北京新浪網】
馬龍：賽場上把自己當年輕選手 乒超努力爭冠軍【北京新浪網】
曝湖人已放棄交易7200萬先生 毒合同爛在手裡?【北京新浪網】
專家團展望騎勇大戰:聯盟第一人之爭暗潮湧動【北京新浪網】