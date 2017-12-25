果農保芒果險 國泰產險提供2種選擇中央社 (2017-12-25 08:56)
（中央社記者田裕斌台北25日電）國泰金控旗下國泰產險去年推出「芒果農作物保險」，今年更將險種擴及兩種，包括台南市玉井、左鎮、南化、楠西，只要產量低於平均，就會啟動理賠。
國泰產表示，「芒果農作物保險（政府災助連結型）」主要的承保期間為芒果成長期，即芒果開花期至當期果實成熟採收期止，期間內若遇到颱風、豪雨、寒害3大對於農作物影響最鉅的天災，且符合政府的「農業天然災害現金救助資格」時，僅需提供理賠申請書並附上政府核定災害通知書，即可計算理賠金額，等於除了政府現金救助外，還可增加保險的保障。
值得一提的是，保險公司可根據去年的損失紀錄，直接反映在今年的保費定價上，降幅高達20%，讓果農在減少保費的負擔下，仍然可以獲得與去年相同方案的保障。
此外，國泰產今年針對「芒果」推出第2張保單商品「芒果農作物保險（區域產量型）」，初期以台南市4區「玉井」、「左鎮」、「南化」、「楠西」為試辦區域，商品特色在於不限定天然災害以及病蟲害的種類，只要在保險期間因為天然災害以及病蟲害造成年度區域平均產量低於投保時約定的區域平均產量，保單即會啟動。
國泰產表示，農民針對農業保險的觀念已逐漸建立，保險商品也已慢慢地獲得農民的支持，投保率相較於去年已有明顯提高，目前出單件數已超過百件。1061225
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