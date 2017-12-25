【財訊快報陳孟朔】25日為聖誕節市場休市一日，在長週末假期，加上臨近新年假期，不少大戶和作手提前離場下，美股22日三大指數齊步收小黑，跌幅在0.1%左右，成交量較近期日均量大減逾三成。受到比特幣當天暴跌的影響，區塊鏈概念股成為重災區。



收盤時，道瓊工業指數跌28.23點或0.11%，以24,754.06點作收，整日交投不出70點的窄幅區間；標準普爾500指數微跌1.23點或0.05%，收在2,683.34點；以科技股為主的那指(Nasdaq)收低5.40點或0.08%，至6,959.96點；費城半導體指數小跌0.64點或0.05%，報1,271.17點，台積電ADR漲1.02%是唯一漲幅超過1%的個股，AMD挫跌3.21%墊底。



週線而言，標普500指數升0.29%、道瓊漲0.42%、那指漲0.34%、費半漲1.62%。

美國各證交所共計成交約48.1億股，較過去20日日均成交量69.8億股相比，少了31%之多。

比特幣在22日當天慘遭血洗，現貨和期貨災情慘重，現貨一天內一度狂瀉三成，連續摜破15,000、14,000、13,000、12,000和11,000美元五道整數大關。推出期貨才一週的芝加哥商業交易所(CME)比特幣近月合約，天天破盤，五天內暴跌逾四成。這使得連帶得炒作比特幣的公司或區塊鏈概念股嚴重受挫；Long Blockchain Corp、Overstock.com Inc、Riot Blockchain Inc和Marathon Patent Group Inc跌幅在2-15%之間。

道瓊成份股中，運動用品巨擘耐吉股價急跌2.3%是最大輸家，因公司預計目前這一季營收增速料相對溫和，彰顯出在對手愛迪達的競爭下，耐吉在北美市場重奪市占率的計畫正面臨挑戰。

醫療保險公司UnitedHealth Group Inc收低0.8%，公司稍早宣布同意以28億美元收購智利醫保企業Banmedica SA。

房地產股在標普各類股中領漲，升0.7%，健保股跌0.3%最遜。

美國總統川普22日將規模達1.5兆美元的稅改議案簽署立法，並批准避免政府關門的短期注資計畫。

同日公布的經濟數據包括美國11月消費者支出上升，關鍵資本財連續第10個月增長，確認經濟動能強勁。

今年，指標標普500指數攀升約20%，有望出現2013年以來的最強年度表現，受助於企業獲利穩定，經濟基本面強勁，將要下調企業稅，以及監管放鬆預期。





