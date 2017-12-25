（中央社突尼斯24日綜合外電報導）突尼西亞在阿拉伯聯合大公國針對來自突尼西亞女性的安全措施引發社會大眾不滿後，於今天宣布禁止阿聯酋航空班機飛往突尼西亞。阿聯酋也隨後宣布停飛航班。



法新社報導，突尼西亞交通部表示，在阿聯酋航空（Emirates Airlines）找到符合國際法規和條約的適當運作方式前，禁止阿聯酋飛往突尼斯航班。



幾名突尼西亞婦女搭乘阿聯酋航空前往阿拉伯聯合大公國受延誤，有些人被迫接受額外的簽證審查，而在突尼西亞社群媒體和新聞媒體上引發眾怒。



阿聯表示，「安全資訊」造成突尼西亞婦女登機延宕。



阿聯主管外交事務國務部長加爾加希（Anwar Gargash）說：「我們已聯絡兄弟之邦突尼西亞告知關於安檢必須採取的特殊措施。」



他還說，「我們應避免會引發誤會的方式…我們重視並尊敬突尼西亞婦女」，但他未進一步說明。



路透社報導，在突尼西亞宣布禁止阿聯酋航空飛往突尼斯航班後，阿聯酋航空今天表示將停止飛往當地。



阿聯酋航空在推特上宣布，遵從突尼西亞當局指示，從25日起停飛杜拜到突尼斯的航班。



2天前，突尼西亞政府官員表示，阿聯禁止突尼西亞婦女飛往阿聯或在阿聯轉機。（譯者：中央社劉淑琴）1061225