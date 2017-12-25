【財訊快報李娟萍報導】MLCC漲價題材帶動國巨( 2327 )、華新科( 2492 )、禾伸堂( 3026 )股價強漲，近期被動元件族群的漲風吹向鋁質電容族群，金山電( 8042 )、立隆( 2472 )、鈺邦( 6449 )、智寶( 2375 )等個股因缺料題材，受到市場矚目。



法人指出，鋁質電容廠上游原材料鋁箔，受到大陸官方嚴格控管鋁箔廢水處理，供應量減少，加上車用電子拉動鋁質電容需求，明年高中低壓鋁箔均可能面臨供應吃緊問題。



其中，立隆電2017年車用營收比重預計超過10%，在開發48V高伏特電容部分，已通過客戶測試，將在2018年開始出貨，車用營收占比在2018年可望進一步提升至12%-16%。

該公司產品與日廠高階電容市場靠攏，在客戶希望擴大供應商利基下，法人預期立隆電車用成長動能向上。

子公司立敦( 6175 )在2016年收購日本鋁箔廠後，鋁箔產能開出，2017年營收及獲利同步成長，對立隆電原料採購、獲利認列皆為正向因素。





