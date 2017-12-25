中新社倫敦12月24日電 (記者 張平)英國首相特蕾莎·梅(TheresaMay)24日發表聖誕致辭，稱讚在危難時刻中的英雄們，呼籲英國民眾「團結一致，充滿信心」。

資料圖：英國首相特蕾莎·梅。

在聖誕平安夜來臨之際發表聖誕致辭，是梅首相遵循慣例的「保留節目」。她在致辭中讚揚了在倫敦格倫菲爾德大廈火災、曼徹斯特和倫敦恐襲中的英雄們。她稱讚道：「在格倫菲爾德大廈火災悲劇、曼徹斯特和倫敦恐怖襲擊事件的危難時刻，處理緊急事務和救援的英雄們，他們的勇氣和奉獻精神，鼓舞了英國人民」。

她還提到：「當我們在聖誕節期間與家人和朋友相聚時，我想對所有為他人服務和奉獻的人表示感謝，這意味著他們將不能與親人朋友共度節日時光。」

與去年聖誕致辭中大段談及脫歐議題不同，特蕾莎·梅在今年的聖誕致辭中沒有提及英國「脫歐」事務。英國《獨立報》認為這是一種刻意迴避。

英國媒體認為，經歷了一年來恐襲事件的愈加頻發、「脫歐」進程的艱難推進、經濟增長的低迷不振，梅首相需要以英雄勇氣和精神來鼓舞英國民眾，團結一致，對未來充滿信心。(完)