這兩句話是對風邪致病特徵的描述，意思是當風邪侵襲人體時，一般先襲擊我們的腠理，因為這些位置屬體表，屬上，都是中醫「陽」的概念，風邪也屬於陽邪，容易侵犯人體的陽位。

人的腠理具有節律性的開合呼吸功能，如果腠理呼吸功能失常，開張太過，人就會覺得怕冷，有甚者添加衣物也不得好轉；閉合太過，人就會發熱，煩悶，這也是為什麼人們著風感冒後，會出現怕冷或者發熱的症狀，就是因為風邪破壞了肌表腠理正常疏泄開張的節律。

還有一些人會出現後背發緊、疼痛的症狀，因為在項背有一條非常重要的經絡，即「足太陽膀胱經」，它就像初升的太陽，能量比較薄弱，抵禦外邪的能力還不夠強，所以當感受風邪時，它最容易受到侵襲，就會出現項背發緊，酸痛不舒暢等症狀。

《素問．風論》說「風者，善行而數變」，善行的意思是，風邪致病具有病位遊移、行無定處的特徵，比如一些老年朋友經常會出現遊走性的關節疼痛，痛無定處，這就屬於風氣偏盛的表現。數變是指風邪致病具有變化無常、發病迅速的特性，比如風疹塊就有皮膚搔癢、發無定處、此起彼伏的特點。

風邪致病，它還不太願意單獨發病，還得叫上幾個同夥一起作祟，比如上寒、濕、燥、熱諸邪一起做壞事，形成風寒、風濕、風燥、風熱等複合型的邪氣，風寒型的關節炎就可能表現為關節疼痛遇冷加重、得溫則減的特點。而風熱型關節炎可能出現焮熱疼痛，患處皮膚溫度偏高的特點，所以風邪常為致病的先導。

★名詞解釋：風氣藏於皮膚之間，腠理開則灑然寒，閉則熱而悶。──《素問．風論》

故犯賊風虛邪者，陽受之。──《素問．太陰陽明論》

灑然：因寒冷汗毛聳立的樣子。

焮熱：焮是發炎紅腫，焮熱即為紅腫發熱。

本文出自大是文化《零基礎學中醫》

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