北非國家突尼西亞交通部24日宣布，禁止所有來自阿拉伯聯合大公國的班機降落在突尼西亞領土。

在兩天前，突尼西亞政府指控阿拉伯聯合大公國禁止突國婦女飛往阿聯或在阿聯轉機。

突尼西亞政府並未說明禁止阿聯航班降落的原因。而阿聯政府也尚未做出回應。

阿聯酋航空(Emirates)已經在24日隨即宣布，將停飛所有前往突尼西亞的班機。

阿聯酋航空在推特上宣布，由於突尼西亞政府的決定，阿聯酋從25日起將停飛所有往來杜拜和突尼斯的航班。

突尼西亞交通部稍早前在一項聲明中表示，在找到一個符合國際法和條約的運作方式前，將禁止阿聯酋的航班降落。

阿聯主管外交事務國務部長加爾加希(Anwar Gargash)在推特上表示，兩國已經就安全措施資訊展開接觸。但他並未進一步說明。加爾加希強調，阿聯重視且尊敬突尼西亞婦女。