24日耶誕節前夕，在位於美國科羅拉多州的一處空軍基地，有數百名志工正忙著接電話，回答來自全球小朋友有關「聖誕老人在哪兒啊？」、或是「我可以要什麼禮物嗎？」等等問題。

這些電話是來自北美航太防衛司令部(NORAD)的追蹤耶誕老人行蹤計畫(Track Santa)，包括美國總統川普夫婦也從度假的佛羅里達州參與這項一年一度的活動。

這項由美國和加拿大軍方共同進行的NORAD追蹤耶誕老人傳統始自1955年，今年是第62屆。

當年科羅拉多泉(Colorado Springs)一份報紙，刊登廣告邀請小朋友打電話給聖誕老人，結果將電話印錯成NORAD的前身─北美大陸防空司令部(CONAD)的熱線。為了不讓小朋友失望，當時的指揮官蕭普(Colonel Harry Shoup)下令部屬在雷達上觀察耶誕老人行蹤，並為孩子們提供最新資訊。

如今這項計畫已交由NORAD負責。這是一個由美國和加拿大軍方共同合作、監控兩國空中的聯合防禦機構。

這支耶誕老人追蹤專線是免付費電話，共有約1,500名志工在聖誕夜會輪班接聽來自全球小朋友的來電。而網頁www.noradsanta.org也會更新，除了英文之外還有多種語言。更新內容也將上傳到臉書、推特和Instagram。

去年，這項耶誕老人追蹤專線接聽電話活動，共接到近15萬4,200通電話，網頁上也吸引了1,070萬名訪客，有180萬名臉書追隨者、38萬2千名YouTube流覽者、以及17萬7千名推特追隨者。