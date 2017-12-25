追蹤耶誕老人？ NORAD幫你搞定中央廣播電台 (2017-12-25 08:06)
24日耶誕節前夕，在位於美國科羅拉多州的一處空軍基地，有數百名志工正忙著接電話，回答來自全球小朋友有關「聖誕老人在哪兒啊？」、或是「我可以要什麼禮物嗎？」等等問題。
這些電話是來自北美航太防衛司令部(NORAD)的追蹤耶誕老人行蹤計畫(Track Santa)，包括美國總統川普夫婦也從度假的佛羅里達州參與這項一年一度的活動。
這項由美國和加拿大軍方共同進行的NORAD追蹤耶誕老人傳統始自1955年，今年是第62屆。
當年科羅拉多泉(Colorado Springs)一份報紙，刊登廣告邀請小朋友打電話給聖誕老人，結果將電話印錯成NORAD的前身─北美大陸防空司令部(CONAD)的熱線。為了不讓小朋友失望，當時的指揮官蕭普(Colonel Harry Shoup)下令部屬在雷達上觀察耶誕老人行蹤，並為孩子們提供最新資訊。
如今這項計畫已交由NORAD負責。這是一個由美國和加拿大軍方共同合作、監控兩國空中的聯合防禦機構。
這支耶誕老人追蹤專線是免付費電話，共有約1,500名志工在聖誕夜會輪班接聽來自全球小朋友的來電。而網頁www.noradsanta.org也會更新，除了英文之外還有多種語言。更新內容也將上傳到臉書、推特和Instagram。
去年，這項耶誕老人追蹤專線接聽電話活動，共接到近15萬4,200通電話，網頁上也吸引了1,070萬名訪客，有180萬名臉書追隨者、38萬2千名YouTube流覽者、以及17萬7千名推特追隨者。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HERA Martha 天絲高彈力泡棉三段式獨立筒床墊 單人3.5尺
- 【寒假出發不加價-無購物無自費】玩住迪士尼長隆海洋雙樂園
- Nike 耐吉 AS LEBRON M-運動褲-男
- 黑色精緻花朵刺繡氣質洋裝L~5XL-糖潮
- 【LG 樂金】98吋超大型高階多功能廣告商用顯示器(98LS95A)
- 【2sweet 甜蜜約定】純金金飾女單墜-約重0.83錢(純金女墬單
- 【CAREIN香草精油學苑】欖香脂純精油 Canarium luzonicum 1
- CHANEL 香奈兒摩登COCO香水100ml
- agnes b. 巴黎城市對錶 VJ21-KX30SD+VJ21-KH40SD(BG8040X1+
- Avantree 低延遲無線藍牙接收/發射器-支援數位光纖/類比音
央視在西門町打廣告 陸委會要查【中廣新聞網】
反共義士范園焱逝世 享壽83【中廣新聞網】
本報社評--蔡英文的三個民調致命傷【中央網路報】
名家論壇》黃創夏【NOWnews今日新聞】
本報社評--蔡政府不能再自我感覺良好【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》