（中央社記者潘智義台北2017年12月25日電）研調機構群智諮詢表示，因應中國大陸元旦春節假期備貨，2018年1月全球大部分電視品牌面板備貨積極，電視面板需求可望維持樂觀，帶動面板價格跌勢緩和。



群智諮詢報告指出，12月全球電視面板需求維持強勁，主因中國元旦春節備貨需求走強，另一方面來自亞、非、拉丁美洲市場的採購依然暢旺。2018年1月電視面板價格跌勢可望緩和，甚至部分尺寸面板價格止跌。



群智諮詢評估，32吋電視面板受新興國家的需求及中國大陸本土品牌帶動，需求依然維持強勁 。1月每片均價下跌1美元；39.5至43吋，由於庫存逐步趨於健康，以及面板廠商策略性的控制產出，面板價格跌勢逐步減緩，12月價格小幅下跌2至3美元，預計1月將微幅下跌2美元。



49至50吋方面，群智諮詢認為，49吋價格跌勢持續縮減，12月下跌3美元，預計1月下跌2美元。50吋部分，因面板廠積極調整產能策略，減少產出，帶動價格跌勢逐步縮減，預計1月小跌3美元。



55吋方面，群智諮詢預估，中國大陸內銷備貨旺盛，面板價格止跌回穩，預計1月的價格與12月相當。至於更大尺寸面板，供需依然寬鬆，1月價格下跌在10美元以內。