（中央社瓜地馬拉市24日綜合外電報導）中美洲國家瓜地馬拉總統莫拉萊斯今天表示，已下令將瓜地馬拉駐以色列大使館遷至耶路撒冷，成為第一位以行動支持美國總統川普改變對耶路撒冷立場的領導人。



路透社報導，莫拉萊斯（Jimmy Morales）在官方臉書帳號上發短文表示，他今天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）談過後，決定將大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。



法新社報導，莫拉萊斯寫道：「為此我要告訴大家，我已指示外交部展開必要的個別協調完成這項任務。」



美國總統川普本月推翻美國數十年來政策，宣告承認耶路撒冷是以色列首都，引發阿拉伯世界和西方盟友不滿。



128國於21日力槓川普，投票支持聯合國大會決議，要求美國撤銷承認耶路撒冷為以色列首都。



美國和以色列反對這項決議，瓜地馬拉是少數加入行列投下反對票的國家。（譯者：中央社盧映孜）1061225