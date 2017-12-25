美股耶誕休市 台股恐量縮中央社 (2017-12-25 08:25)
（中央社記者江明晏台北25日電）歐美股市在耶誕節前夕收黑，台股上週五上漲48.30點，收在10537.27點，投顧表示，台股持續量縮橫盤格局，美國耶誕節休市成交量不易放大，仍將是內資法人主導盤勢。
美國總統川普在上周五將長久等待的稅改法案簽署成法律，值此之際，美股收黑。
歐洲股市上週五收低，西班牙股市因加泰隆尼亞獨派在提前選舉中贏得多數席次而受挫，英國股市則因耶誕假期提前收市，盤中一度創新高紀錄。
台股上週五上漲48.30點，收在10537.27點，成交值新台幣910.11億元。外資及陸資買超12.33億元，投信買超2.15億元，自營商賣超4.18億元。三大法人合計買超10.3億元。
日盛投顧表示，近兩周台股持續在10450點至10650點間窄幅震盪，呈現量縮橫盤格局。美國耶誕節休市與台灣新年假期前，成交量不易放大，仍將是內資法人主導盤勢。1061225
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