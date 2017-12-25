（中央社記者潘智義台北25日電）富蘭克林投顧指出，相較2017年美科技股一枝獨秀，2018年美股多頭可用之兵眾多，看好受惠稅改題材的中小型股、金融股、工業及通訊股、創新科技及生技醫療股。



富蘭克林投顧認為，除受惠稅改題材各類股，低基期的補漲產業，如能源股也可留意。



中長線來看，富蘭克林表示，基本面支撐美股多頭趨勢向上，美國國會趕在耶誕前夕送給企業及投資人一份耶誕大禮，根據稅務政策中心（Tax Policy Center）預估，2018年美國民眾平均可減稅1610美元，且各個收入階層都享受減稅優惠，可支配所得上揚的預期心理，可望帶動假期消費熱絡。



富蘭克林引述股票交易員年鑑統計，1950年以來每年最後5個交易日至隔年開盤前兩個交易日，標準普爾500指數平均上漲1.3%。



展望2018年，富蘭克林投顧評估，美國經濟穩健增長，美聯準會延續逐步升息及縮表的政策基調，有利風險性資產走勢，尤其稅改通過後，華爾街券商相繼調高美股預估值，包括摩根大通、瑞士信貸、Canaccord及德意志銀行均預估標準普爾500指數2018年底將達3000點，潛在漲幅超過一成。1061225