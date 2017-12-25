複製中庄調整池 北水局：視條件而定中廣新聞網 (2017-12-25 08:31)
水利署北區水資源局興建的石門水庫中庄調整池工程，讓水庫排砂、排洪，板新、北桃園不再面臨停水之苦，這個工程是不是可以複製到其他水庫來推動，北水局局長江明郎表示，要看各地水庫的條件。（李明朝報導）
石門水庫中庄調整池工程獲得「金質獎」殊榮，也是北水局第3次摘下「金質獎」工程，石門水庫一旦面臨防洪空間不足、或者蓄水過多之際，就必須啟動排洪、或者排砂，由於以往會造成板新、北桃園地區因原水濁度升高，面臨停水之苦，所以著手興建。
這項工程確實也通過考驗，石門水庫曾經多次因為集水區降雨量，採取排洪等作為，中庄調整池由於可以供水約7天，穩定的供水，發揮功能。
至於中庄調整池工程可不可以複製到其他水庫來推動，北水局局長江明郎表示，中庄調整池是將廢河道重生使用，也是讓石門水庫可以延續使用非常重要的一個工程之一，但是各地水庫的條件不同，可以作為參考。
石門水庫使用的壽命已經50年，持續面臨上游沖刷下來的淤砂之苦，石門水庫已經減少庫容1億立方公尺，庫容減少3分之1，只要3個月沒有下雨，面臨缺水壓力，北水局副局長邱忠川表示，北水局正在加緊推動「阿姆坪防淤隧道工程」希望在109年完工後，可以讓水庫延長使用壽命。
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