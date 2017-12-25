出國確保健康 部桃開設旅遊醫學門診中廣新聞網 (2017-12-25 08:31)
國人每年出國旅遊、工作的人數相當眾多，衛生福利部桃園醫院就開設旅遊醫學門診，由醫師針對民眾出訪的國家地點，進行身體健康、疾病預防及諮詢，確保健康。（李明朝報導）
國人雖然出國前，現在都會對前往的國家相關資訊進行蒐羅，不過，有關醫學部分，還是無法精準掌握，桃園醫院在今年就開設旅遊醫學門診提供服務。
桃園醫院感染科主治醫師鄭舒倖表示，旅遊醫學門診，就提供出國前的評估、疫苗施打，身體檢查以及諮詢，同時最重要是疾病的預估。
近年來登山運動非常熱門，鄭舒倖醫師表示就一名個案想去攀登喜馬拉雅山，但是在評估身體健康情形，就提醒個案大約位在什麼高度就要停止，以免影響到健康，同時也需要很多備藥。
鄭舒倖醫師表示，有些出國旅遊的民眾，有時會參與較為激烈的像水上、高空等活動，在門診就會健康評估後，就會建議一些活動不要參與。
農曆過年假期，很多人會選擇出國旅遊，鄭舒倖醫師也提醒民眾，疫苗施打後約四個星期左右才有保護力，所以有出國計畫就要提早準備。
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