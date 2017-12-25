境外污染物加上本地污染物，還有擴散條件不佳等因素之下，環保署空氣品質監測網顯示，臺灣西半部空品從橘色到紅色警示等級，尤其，高、屏地區接下來的三天，空氣品質指標都是紅色等級，對所有族群不健康，環保署提醒民眾減少戶外活動時間及次數。（李明朝報導）



因為污染物的累積，加上擴散條件不佳，這一波從24號開始，部分地區空品指標就出現紅色警示等級，24號還一度達到北部到高屏空品區發生三分之一以上測站監測達紅色等級，共有9個縣市成立指揮中心執行應變。



接著在25號受到大陸冷氣團挾帶境外污染物，以及本地污染物等影響，環保署監資處處長張順欽表示，臺灣西半部的空品從橘色到紅色警示提醒，其中，雲嘉南局部地區會有揚塵現象，金門、馬祖及高屏地區則是紅色警示。



西半部的空品這幾天都會呈現不佳的情況，張順欽表示，26號因為東北季風減弱，擴散條件變差，西半部空品會達到橘色提醒，雲、嘉；南、高屏地區為紅色警示，27號會受到東北季風影響，北部及東半部地區因為局部短暫雨，空品改善，但是位在中部、雲嘉南還是橘色提醒，高屏等地區紅色警示。



針對空品指標不佳，環保署已請台電公司持續啟動空氣品質不良時電力業調度，以及污染防制機制，在系統供電安全無虞下，啟動減、排降載機制，也呼籲，民眾可以透過跑馬燈或村里廣播系統，瞭解空氣污染發生即時訊息，當空氣污染發生時，減少戶外活動，必要時外出應配戴口罩，做好自我防護。



