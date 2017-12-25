▲外資過耶誕節假期，近期台股量縮盤整。本周為封關周，預料仍將震盪走高，力拚收復半年線。（圖／NOWnews 資料照片）

耶誕節假期前，美國股市交易清淡，4大指數全面下挫。至於台北股市，上周五( 22 日 )收漲 48.30 點，本周為台股封關周，預料將由內資撐盤，力拚收復季線以及半年線。

趕在耶誕節前，美國總統川普正式簽署稅改法案成法律，不過美股4大指數均收黑，道瓊工業指數上周五下跌 28.23 點或 0.11% 至 24754.06 點；那斯達克指數收低 5.40 點，跌幅 0.08% ，成為 6959.96 點；標準普爾 500 指數下挫 1.23 點或 0.05% ，報 2683.34 點；費城半導體指數收低 0.64 點或 0.05% ，收在 1271.17 點。

至於台北股市， 22 日收盤上漲 48.30 點，成為 10537.27 點，成交值 910.11 億元。隨外資放耶誕節假期，近期台股呈現量縮盤整格局，本周為台股封關周，預料將呈偏多震盪，力拚重新站回半年線及挑戰季線。

亞洲日本、南韓股市今日開盤，日經指數開跌 18 點，跌幅 0.08% ；南韓股市耶誕節休市一天。